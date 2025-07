“Fatti di Musica 2025”: domani sera Irene Grandi con la sua band al Festival delle Serre di Cerisano

Domani sera alle 21:30 in Piazza Paura di Cerisano (Cs), davanti allo storico Palazzo Sersale, arriva il concerto di Irene Grandi con la sua band, altro prestigioso evento dell’ anteprima del Festival delle Serre 2025 organizzato dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Lucio Di Gioia. Nel suggestivo borgo ricco di storia della nota località turistica del cosentino posta ai piedi del Monte Cocuzzo, Irene grandi sarà accompagnata dalla magnifica band del suo Fiera di me Summer Tour 2025: Max Frignani, chitarra, Piero Spitilli, basso, Fabrizio Morganti, batteria, Marco Galeone, Titta Nesti, corista polistrumentista. L’evento nasce dalla collaborazione con Fatti di Musica di Ruggero Pegna, il festival del live d’autore che tocca tutta la regione, con tappe in numerose località turistiche dal ricco patrimonio storico-culturale e paesaggistico, e sinergie con altri festival e manifestazioni locali.

La grande artista fiorentina porterà anche a Cerisano la straordinaria scaletta di successi con cui celebra il suo trentennale, ripercorrendo la sua lunga carriera nel mondo del pop italiano iniziata nel 1994; una storia costellata da canzoni di successo, collaborazioni, ricerca musicale e un’energia unica, arricchita dai nuovi singoli Fiera di me, Universo e Favole, uscito lo scorso aprile. Ben 21 i brani che ascolteremo, salvo bis, tra cui autentiche hit come In vacanza da una vita, La tua ragazza sempre, Bruci la città, Prima di partire per un lungo viaggio, Fuori, fino a Se mi vuoi, Bum Bum, Lasciala andare. La direzione musicale è di Marco Sabiu. L’ingresso al concerto è libero, anche con posti a sedere fino ad esaurimento.

Irene Grandi è certamente tra le cantanti italiane più note ed amate, capace di attraversare con successo più generazioni. Per lei, hanno scritto canzoni grandi nomi della musica italiana, da Jovanotti a Vasco Rossi, interpretate alla sua maniera con grinta, energia e la sua voce inconfondibile. Lei stessa, a sua volta, ha scritto brani portati al successo da altri big, come Paura non ho, inserita da Tiziano Ferro in un suo album. Con ben 19 album pubblicati, tra cui 4 live e 5 raccolte, ha venduto oltre cinque milioni di dischi ed ha ottenuto una notorietà internazionale, cantando anche in spagnolo, tedesco, francese, hindi e in lingue africane. Numerosissimi sono i riconoscimenti della sua meravigliosa carriera, tra cui un Wind Music Award e un Sanremo Hit Award. L’anteprima del Festival delle Serre di Cerisano proseguirà fino al 27 luglio con varie iniziative, tra cui uno speciale concerto di Luca Barbarossa il 17 luglio a Palazzo Sersale.

Fatti di Musica, invece, proseguirà il suo viaggio per tutta la regione con una raffica di eventi in continuo aggiornamento, tra cui spiccano i concerti evento del quintetto internazionale di Stefano Bollani il 18 luglio all’Università della Calabria a Rende (CS) e il 19 luglio in Piazza del Popolo di Reggio C.; “Meglio Stasera”, lo show di Stefano De Martino, il 21 luglio in Piazza del Popolo di Reggio C. e il 22 luglio nel Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme. Ed ancora, il violinista Federico Mecozzi il 25 luglio e il pianista Remo Anzovino l’8 agosto, entrambi al Museo Archeologico Nazionale di Reggio, Paolo Belli Big Band il 9 agosto a Bovalino, gli Afterhours il 10 agosto in Piazza Castello di Reggio, ben due live il 12 agosto, Fedez a Cittanova e Gabry Ponte a Villapiana, Ron il 13 agosto a Mesoraca e il 14 a Pallagorio, Max Gazzè e Calabria Orchestra il 22 agosto ad Oppido M, Sergio Cammariere il 23 agosto a Crucoli, Enrico Brignano il 27 agosto nel Teatro all’aperto di Parco Mitoio di Lamezia Terme, Nino Frassica e la Los Plaggers band il 30 agosto a Villapiana e il 6 settembre a San Pietro Magisano. Fatti di Musica rientra tra i festival del brand Calabria Straordinaria. Tutte le informazioni sono disponibili allo 0968441888, al sito www.ruggeropegna.it e nelle pagine social ufficiali.