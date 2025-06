AlterAzioni: per la settima edizione i live di De Piscopo a Spezzano Sila il 29 giugno e Grupo Compay Segundo a San Giovanni in Fiore il 19

AlterAzioni raggiunge quota sette e sale al fresco della Sila.

Per la settima edizione della kermesse, co-finanziata dalla Regione Calabria e promossa da MK Live con la direzione artistica di Marco Verteramo, si partirà da Spezzano della Sila domenica 29 giugno alle 21,30 con il nuovo live di Tullio De Piscopo.

“I colori della musica”, questo il titolo dello spettacolo della leggenda della musica italiana e internazionale che, con il suo stile, il suo ritmo e i suoi colori, ha tracciato un segno indelebile nel panorama musicale.

Napoli e il suo inconfondibile sound hanno permesso all’artista di costruire la propria musica con un’impronta del tutto personale e indipendente.

La sua personalità musicale e il suo stile sono universalmente riconosciuti e testimoniati dalle grandi storiche collaborazioni con artisti del calibro di Astor Piazzolla, Quincy Jones, John Lewis e il Modern Jazz Quartet, Gerry Mulligan, Richie Havens, Chet Baker, Don Costa. E in Italia, oltre al sodalizio con Pino Daniele, ha collaborato anche con Mina, Fabrizio De André, Franco Battiato, Severino Gazzelloni. E poi nel panorama jazz Enrico Intra, Franco Cerri, il quintetto di Basso-Valdambrini, Renato Sellani, Luciano Milanese, Dino Piana, Kay Winding. E si potrebbe proseguire percorrendo una lista estremamente vasta e sorprendente.

Il nuovo spettacolo sarà un viaggio emozionante che ripercorrerà la sua carriera celebrandone la straordinaria ricchezza sonora che ha contraddistinto l’arte di De Piscopo.

Sul palco non mancheranno tributi a Pino Daniele, gli assoli storici di batteria e una strabiliante interpretazione dell’opera d’arte Libertango, frutto della collaborazione con Astor Piazzolla, con il quale nel tempo ha registrato ben 10 LP, assieme ai brani che hanno portato Tullio De Piscopo al successo popolare (Namina, Pummarola Blues, Andamento Lento).

“I Colori della Musica” è molto più di un concerto: è un viaggio tra generi, emozioni e storie di vita.

Appuntamento, dunque, a domenica in piazza delle Fontane alle 21,30 con ingresso gratuito.

Prossimo appuntamento con AlterAzioni per il 19 luglio a San Giovanni in Fiore con il Grupo Compay Segundo per la prima volta in Calabria.