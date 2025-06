Cosenza: il 23 giugno lo spettacolo di Stella Cometa per raccontare la vita attraverso la danza

Una serata di solidarietà organizzata da Stella Cometa, lunedì 23 giugno, all’Auditorium Guarasci di Cosenza, in piazza XV Marzo.

La maestra Adriana Acri, coadiuvata dalle sue allieve di Bianchi, Colosimi e Scigliano, offrirà uno spettacolo per raccontare la vita attraverso la danza. Le ballerine effettueranno un viaggio che spazierà attraverso tematiche quali l’impegno sociale, il pop e la memoria, con stili e mondi diversi uniti però, da un unico filo conduttore: l’anima che si racconta con il linguaggio del movimento.

Il ricavato servirà a sostenere il progetto Istruzione in Kenya. In Kenya, infatti, l’istruzione non è gratuita e spesso le famiglie non sono in grado di poter affrontare tali spese. I bambini, inoltre, all’interno della famiglia assumono ruoli e responsabilità che gli impediscono di frequentare la scuola. Stella Cometa riconosce che il diritto allo studio è uno strumento per uscire da uno stato cronico di povertà e marginalità. Speciale attenzione viene data ai bambini disabili, orfani, figli di ragazze madri, appartenenti a famiglie numerose. Al termine della serata ci sarà una estrazione con ricchi premi.