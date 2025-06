Gli Archi della Brutia: a Rende un evento tra tradizione e formazione musicale

La musica come linguaggio universale e strumento di crescita culturale sarà protagonista del concerto che si terrà il prossimo 5 giugno alle ore 19:00 a Rende presso il Centro Sociale “Roberta Lanzino” di Saporito. L’evento è frutto di una significativa collaborazione tra l’I.C. Rende Centro – S. Fili e la storica Associazione Musicale “M. Quintieri” e si inserisce all’interno della prestigiosa 46^ Stagione Concertistica.

Ad esibirsi saranno Gli Archi della Brutia, ensemble formato dai professori dell’Orchestra Sinfonica Brutia, con la partecipazione straordinaria dei violinisti Manuel Arlia e Teresa Giordano, rispettivamente Primo violino di spalla e Primo dei secondi violini dell’orchestra cosentina. Il programma della serata offrirà un viaggio musicale attraverso epoche e stili diversi, con brani di Bach, Vivaldi, Kreisler, Mozart e Bartók, passando dalle armonie barocche fino alle vivaci Danze Rumene.

Oltre ad essere un momento di grande valore artistico, il concerto rappresenta un’importante iniziativa didattica volta a promuovere l’educazione musicale nelle scuole. L’obiettivo della collaborazione tra l’associazione e l’istituto scolastico è quello di avvicinare le nuove generazioni alla musica d’arte, stimolando curiosità e sensibilità verso un patrimonio artistico universale.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per apprezzare il talento di apprezzati musicisti calabresi e per sostenere l’importanza della cultura musicale nel percorso formativo dei giovani.