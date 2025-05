Sesta edizione del Cosenza Groove Festival

Il Cosenza Groove Festival, Rassegna interamente dedicata al mondo delle percussioni è giunto al suo 6 anno di vita. Il Festival organizzato dal Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza sotto la direzione artistica dal M° Tarcisio Molinaro, (docente titolare della cattedra di Strumenti a Percussione), è diventato oramai un appuntamento fisso nonché fiore all’occhiello di tutta la programmazione artistica del Conservatorio Giacomantonio, ma anche e soprattutto un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati batteria a percussioni.

Si parte con la Master Class di 3 giorni con M° Christos Rafalides, su Vibrafono, Marimba e musica d’insieme (19-21 Maggio). acclamato vibrafonista jazz, compositore e didatta, nato in Grecia ma formatosi nella scena musicale Americana di New York.

Si è esibito con Randy Brecker, Victor Lewis, Chaka Khan, Joe Locke, Antonio Sánchez, Steve Hass, Donny McCain, Ronnie Cuber, Ravi Coltrane, Christian McBride, Wynton Marsalis, Mike Stern, Ron Afif tra molti altri.

Ha fatto tournée in tutto il mondo sia come leader che come solista ospite. Tra i momenti salienti si annoverano le esibizioni con la Lincoln Center Jazz Orchestra e Wynton Marsalis, un tour con la Charles Mingus “Epitaph Band” con il bassista Christian McBride e il direttore d’orchestra Gunther Schuller, una registrazione con l’Harmony Ensemble di New York di “Peter Gunn” di Henry Mancini con Lew Soloff, È membro ufficiale allo Zeltsman Marimba Festival.

Di seguito ci sarà la Master Class con Paolo Cimmino, (22-23 Maggio) dedicata ai tamburi a cornice in ambito sia classico che etnico. In particolar modo si tratteranno anche l’uso di tutti gli accessori a percussione in uso nel repertorio Orchestrale. Percussionista nato a Napoli, Cimmino, ha iniziato la sua carriera come membro dell’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, ma oltre all’amore per la musica classica, si è dedicato anche allo studio della musica etnica e del jazz.

Attualmente, insegna strumenti a percussione presso il Conservatorio Statale “G. Martucci” di Salerno.

È invitato regolarmente a tenere corsi di perfezionamento in tutta Europa (Germania, Inghilterra, Grecia, Estonia, Croazia e Spagna) presso prestigiose accademie fra cui il Royal College of Music, la Guildhall School of Music and Drama, Anglia Ruskin University di Cambridge, The Purcell School (Londra), la Franz Liszt Hochschule fur Musik di Weimar, in Germania, la Music Academy di Bijelovar in Croazia, e naturalmente, in Italia – Trento, Fermo, Parma, Roma, Napoli, Bari etc. Svolge un’intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero esibendosi con il duo Framed Resonance (marimba e percussioni) con Daniella Ganeva (www.framedresonance.com); Duo Clay Drums India (percussioni indiane, tamburi a cornice e piano) con Ghatam Suresh; Quartetto di percussioni MediTamburi (Video); Solista nello spettacolo Man behind the drum per voce, tamburi a cornice, loopstation & marimba midi kat. E’ co-fondatore della “Società Italiana Tamburi a Cornice”.

Gianni Di Carlo (22-23 Maggio), Master Class dal tamburo militare alla batteria. Si diploma in strumenti a percussione con il M° Antonio Santangelo; approfondisce gli studi del tamburo militare e i rudimenti in Svizzera a Basilea; Si perfeziona sulla batteria con Ettore Mancini, frequentandone i corsi superiori per 4 anni. Con lo stesso M° Mancini consegue un Master sulla didattica e il perfezionamento sulla batteria (2012).

Nel 2000 vince, come Percussionista, il concorso indetto dalla Banda Nazionale dell’Esercito, tenendo concerti nei più prestigiosi teatri sia in Italia che all’estero: Opera di Roma, San Carlo di Napoli, Scala di Milano, Malibran di Venezia, Massimo e Politeama di Palermo, Rockefeller Center di New York, Lodyle New Jarsey, Teatro Romano di Alessandria d’Egitto, Lione (festival Berlioz) ecc.

L’ingresso è gratuito. Per informazioni 329.4152456