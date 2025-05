“JazzAmore” il 10 maggio, la musica di Pino Daniele suonata dai suoi musicisti: “Nero a metà Experience” al TAU dell’Unical

“Nero a Metà Experience” è un viaggio musicale che celebra l’eredità artistica di Pino Daniele, una delle figure più iconiche della musica italiana. Sul palco si esibiranno Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Agostino Marangolo, collaboratori storici di Daniele, offrendo nuove interpretazioni dei brani tratti dall’album Nero a Metà e di altri capolavori del cantautore napoletano. Arricchito dalla partecipazione di musicisti e cantanti di alto profilo, questo evento si propone di mantenere viva la visione artistica di Pino Daniele, trasformando ogni performance in un’esperienza emozionante e indimenticabile. Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia riscoprire la magia e l’intensità della sua musica.

MK live presenta #JazzAmore2025– Rassegna Jazz

🎤 Nero a Metà

La musica di Pino Daniele suonata dai suoi musicisti

📅 Sabato 10 maggio ore 21:00

📍 Teatro Auditorium UniCal – Rende (CS)

➡️ Via Settimo Severo 73

🎟️ Ticket 25€ dp inc

🎟️ *Ticket Ridotto UniCal 20€ al botteghino

🎟️ Prevendite disponibili su DICE

🎟️ Sarà possibile acquistare fisicamente

i biglietti dell’evento direttamente presso INPRIMAFILA,

in via Guglielmo Marconi 140 a Cosenza.

*Ticket Ridotto UniCal vale per studenti, docenti e personale UniCal che esibiranno tesserino UniCal in cassa

Apertura botteghino: 19:00

Apertura porte: 20:30

Inizio spettacolo: 21:00