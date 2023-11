Corigliano Rossano, “La Città della Musica XVIII”: prossimo appuntamento con il concerto per fisarmonica Accordeon Song di Luigi Giordano

Sarà la Sala Grigia del Palazzo S. Bernardino ad ospitare il prossimo appuntamento concertistico del prestigioso cartellone de “La Città della Musica” XVIII ed. con il Concerto per Fisarmonica Accordeon Song del Maestro Luigi Giordano. Il concerto gratuito n° 346 è in programma sabato 11 Novembre alle ore 19.00 con ingresso gratuito su prenotazione al seguente link https://forms.gle/tXg4LD7f7jHg47pd9

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Maurizio Quintieri.

L’intero cartellone è sostenuto dal Comune di Corigliano-Rossano e dai numerosi partner privati che da molti anni contribuiscono alla realizzazione della kermesse musicale. Tra questi ricordiamo la Pro Loco Rossano “La Bizantina” Aps, Ass. Acam Beethoven Crotone, l’Ass. White Castle Corigliano, Ethos Profumerie Campana, Gruppo donatori di sangue FRATES Rossano, Ristorante LE MACINE Rossano, Unipol Sai Rossano, Centro Ottico Pugliese Rossano, Gallo Azienda Agricola Corigliano, Ass. Vincenzino Filippelli Onlus, Grafosud Printing 3D Rossano e AR Service.

Luigi Gordano nasce in Calabria nel 1999. Si approccia al mondo della musica all’età di 4 anni e si appassiona da subito alla fisarmonica. Nel 2019 consegue la Laurea di I livello in Discipline Musicali ramo Fisarmonica con 110 lode e menzione speciale presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, sotto la guida del Maestro Giuseppe Scigliano. Nel 2021 consegue la Laurea di II livello in Discipline Musicali ramo Fisarmonica con 110 lode e menzione speciale presso il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno, sotto la guida del Maestro Giuseppe Scigliano. A maggio del 2021 vince la borsa di studio Rotary Club presso il conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno, venendo proclamato come migliore allievo del Conservatorio. Dopo qualche settimana vince il Premio nazionale delle arti, il concorso più importante riservato agli allievi di tutti i conservatori italiani. È ospite del programma “Uno mattina in famiglia” di Rai 1 per un’intervista, nell’ottobre del 2021. Nell’estate del 2022 è impegnato in una tournée in America e suona in Virginia, Arkansas, Mississippi, Tennessee e New York con concerto finale alla Carnegie Hall. È vincitore di numerosi concorsi Internazionali come: Accordion Competition Vilnius, Concorso Musicale Città di Belluno, Diapason d’oro, Concorso di San Vincenzo la costa, Castelfidardo “2 classificato nella categoria under 18 e master. Suona soprattutto da solista ma anche in varie formazioni da camera. È componente del trio “Accotrio” formato da Lorenzo Albanese e Luca Colantonio. Gordano ha suonato in sale da concerto importanti come: Carnegie Hall di New York, Covington center of permorming arts della Radford University, a fine art center in Virginia, University club di New York, Sala medaglioni del conservatorio Santa Cecilia di Roma, teatro Sferisterio di Macerata, Gallerie Palazzo zevallos di Napoli.

Programma

-J.S.Bach: Suite Inglese n. 5 in E min

-S.Rachmaninoff : Vocalise

-E.Gismonti: Agua y Vinho

-A.Grunfeld/J.Strauss: Soiree de Vienne