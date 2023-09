Vanessa Gravina dà voce a “Platero y Yo”. Al Teatro Rendano con il chitarrista Claudio Piastra

Il terzo appuntamento in cartellone, che l’Associazione Musicale Quintieri” propone per la 44esima Stagione Concertistica, è un’incursione nel mondo teatrale in un felice connubio con la musica: domenica primo ottobre (ore 19:00), nella sala Quintieri, la voce recitante di Vanessa Gravina, una delle più note attrici italiane, condurrà gli spettatori nel delicato mondo di “Platero y Yo”. Con il chitarrista Claudio Piastra porteranno in scena il melologo musicato dal compositore fiorentino Mario Castelnuovo Tedesco (1895-1968) su testo del poeta Juan Ramòn Jiménez, Premio Nobel per la letteratura 1956, tra le voci più alte della letteratura spagnola.

All’appassionato pubblico non sarà certamente passato inosservato che, già da qualche anno, le programmazioni della Quintieri non sono nuove a questo intreccio tra musica e parola e si sono arricchite di spazi dedicati alla prosa. Per la Stagione numero 44 – organizzata congiuntamente al Comune di Cosenza, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Calabria e alla Fondazione Carical – spetterà a Vanessa Gravina raccontare la storia di Platero, l’asino più famoso della poesia del Novecento, che accompagna l’autore per le strade del suo paese natale, Moguer, in Andalusia, tra realtà e fantasia. Il legame di amicizia tra i due è così forte, alla pari, che Jiménez legge le vicende della sua vita e del mondo attraverso gli occhi e i sentimenti del suo amico asino, compagno di viaggio. Come scrisse Carlo Bo, nell’introduzione all’edizione italiana del libro nel 1991, «il poeta si serve dell’asino per entrare nel mondo della natura e conoscere la natura dell’uomo, a cominciare da se stesso».

L’esecuzione del melologo è una selezione dei più suggestivi brani tratti dai 28 che compongono l’opera omonima, composta da Castelnuovo Tedesco nel 1960, a due anni dalla morte del poeta. Concepita per voce recitante e chitarra, “Platero y Yo” spicca per singolarità. La parola viene trattata anche sotto l’aspetto musicale, con una precisa scansione nel tempo, fino a creare un affascinante quanto complesso intreccio tra le parti.

Gli appuntamenti della Quintieri proseguiranno domenica 8 ottobre, ore 19:00, Sala Quintieri con lo straordinario pianista di origine bulgara Ivan Donchev, definito da Aldo Ciccolini “artista di eccezionali qualità pianistiche e musicali”.