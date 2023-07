“Dillo alla Luna”: il contest rock a Corigliano Rossano

Piazza Steri si prepara ad accogliere l’attesa seconda edizione di Dillo alla Luna contest, in cui gareggeranno 6 band e 2 cantautori tra i quali una giuria di altissimo livello proclamerà i vincitori.

Saranno 8 i partecipanti che vedremo nella seconda edizione di Dillo alla Luna contest, il 31 luglio e l’1 agosto in piazza Steri, all’interno della ricca rassegna musicale del comune di Corigliano Rossano, Coro Music Fest 2023. Evento gratuito.

L’evento, sotto la direzione artistica di Giuseppe Felicetti e in partnership con Jonica Radio, vedrà la partecipazione di Vonhoa, e Astronomica Liveband, entrambe di Corigliano; Metaverso, di Bari; Effedi, nome d’arte di Federica Durante, di Bologna; Tetracluster, e Gildas, di Cosenza; Mattia Rizzo in arte Solo, di Villapiana, “We met on friday” di Rossano. Dei 7 artisti in gara solo 3 accederanno alla serata finale dell’1 agosto, dopo un’attenta selezione da parte di una giuria composta da musicisti di fama nazionale ed internazionale: Andrea Innesto, Cristian Bagnoli, Tommy Graziani, Marco Dirani, e Mecco Guidi, che negli anni si sono esibiti con artisti del calibro di Vasco Rossi, Ultimo, Sarah James Morris, James Thomson, Tozzi, Ron, Steve Rogers Band, Annalisa e Cremonini, per fare alcuni esempi.

Il vincitore si aggiudicherà un mese di passaggio radiofonico del proprio brano su Jonica Radio. Tutto sarà in diretta radiofonica grazie alla postazione regia della radio per entrambe le serate, che vedranno il dj set di Piero Ammirante, fatto rigorosamente in vinile.

A seguire ci sarà il concerto spettacolo di Andrea Innesto, storico sassofonista di Vasco Rossi, insieme alla CC Quartet Band, musicisti e turnisti di fama internazionale che ripercorreranno insieme i pezzi più belli della musica rock di tutti i tempi, passando per il punk, il cantautorato, il blues, il funky, per un totale di 2 ore di musica di qualità, a partire dalle 21,00.

«Mi ritengo molto soddisfatto di questa seconda edizione del contest Dillo alla Luna, che conferma nuovamente la voglia di suonare, e la necessità di dare spazio a chi promuove musica originale mettendosi in gioco, dal territorio e non solo» sono le parole del musicista e direttore artistico Giuseppe Felicetti.

«Con grande piacere annuncio che quest’anno le iscrizioni sono arrivate anche da fuori regione, e ciò ci fa guardare ancora più lontano: un festival, un punto di riferimento per tutti i giovani musicisti emergenti che scrivono e compongono musica, che riesce a coinvolgere musicisti e produttori di fama nazionale e internazionale, i quali stimolano i giovani a perseverare in quello che amano e che è la loro passione».

L’evento del Coro Music Fest, è organizzato dall’amministrazione Comunale di Corigliano Rossano in collaborazione con Proloco Rossano, Proloco Corigliano, Ionico Rock, e Alterego Live.