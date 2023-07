Rendano Arena: il 18 luglio esordio con la lirica de “La Traviata”

«Libiamo, libiamo ne’ lieti calici» in onore de La Traviata di Giuseppe Verdi, l’opera lirica più rappresentata al mondo che ammalierà Il Rendano Arena grazie alla sontuosa produzione ottocentesca diretta da Luigi Travaglio

Un vero e proprio debutto, martedì 18 luglio, alle ore 21, per la rassegna #RESTARTLIVEFEST- Il meglio dello spettacolo dal vivo”, sul palco del Rendano Arena arriva la grande lirica con il melodramma di Giuseppe Verdi “La Traviata” per la regia di Luigi Travaglio. L’evento è curato da L’AltroTeatro.

Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno (dal 2013 promotori della Rassegna L’Altro Teatro, sul palco del Teatro Rendano) animeranno gli spazi del “Rendano Arena”, in piazza XV Marzo, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Cosenza. “Progetto cofinanziato dalla Regione Calabria con risorse PAC 2014/ 2020- Az. 6.8.3.”

La Traviata, melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave tratto dal dramma La Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio, e musica di Giuseppe Verdi, Melodramma fra i più popolari ed eseguiti al mondo, La Traviata viene rappresentata al Gran Teatro La Fenice di Venezia il 6 marzo 1853 ed è la terza opera della famosa “trilogia popolare” (con Il Trovatore e Rigoletto) di Giuseppe Verdi (Roncole di Busseto, Parma, 1813 – Milano, 1901) ed una delle partiture musicali più dense di interiorità psicologica di tutto il teatro d’opera romantico. Le figure femminili verdiane precedentemente delineate trovano in Violetta il più alto e perfetto compendio. Si impone, in quest’opera, un nuovo tipo di lirismo drammatico, non più fondato sui violenti contrasti delle passioni, ma su sottili e spesso raffinate notazioni dei sentimenti, del dolore, della tenerezza, dell’amore, della rassegnazione. L’opera, della durata complessiva di 2 ore e 30 minuti circa compresi due intervalli, viene rappresentata ovviamente in lingua italiana.

In scena l’ Orchestra Sinfonica Brutia diretta dal maestro Massimo Testa e il Coro Lirico Francesco Cilea diretto dal maestro Bruno Tirotta. La direzione musicale è affidata al M° Luigi Travaglio con la regia, scene e luci di Luigi Travaglio.

LUIGI TRAVAGLIO – regista

Figlio di Impresario lirico, Luigi Travaglio ha mosso i primi passi sin da giovanissimo nel campo del teatro musicale acquisendo capacità ed esperienza in diversi settori (artistico, tecnico, amministrativo ed organizzativo).

Diplomato in canto con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari. Si è esibito in concerti ed interpretato diversi ruoli di opere in Italia e all’estero. Ha studiato dizione e recitazione. Nel 2007 ha partecipato all’aggiornamento Cisel sulla “Gestione delle Attività di Spettacolo, aspetti organizzativi e adempimenti amministrativi”.

E’ stato Consulente artistico e Coordinatore di stagioni liriche in Italia: Bari (Stagione di Tradizione “Teatro Petruzzelli”), Taranto (Teatro Orfeo) e provincia, Alessandria (Teatro Comunale) e provincia, Potenza (Teatro Stabile), Brindisi (Nuovo Teatro Verdi), Matera (Teatro Duni), Foggia (Teatro Giordano), Terni (Anfiteatro Flavio), e poi ancora Acqui Terme (Al), Fontanellato (Pr), provincia di Lecce, San Severo (Fg), Cerignola (Fg), Barletta (Ba), ed altre; all’estero: tournée in Francia, Spagna, Svizzera e Portogallo. Molte delle suddette stagioni sono state riconosciute e sovvenzionate dal Ministero della Cultura. Nel 2000 è stato Amministratore teatrale della Stagione Lirica di Tradizione “Teatro Petruzzelli” di Bari. Dal 2001 è Maestro collaboratore della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.