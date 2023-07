Festival delle Invasioni: ecco la lineup di oggi

Il Festival delle Invasioni nasce come appuntamento di scoperta dei diversi linguaggi artistici. Dopo lo stop degli ultimi anni, abbiamo recuperato lo spirito di un appuntamento storico per la città di Cosenza, puntando sulla sperimentazione musicale. Siamo certi che l’inizio di questo viaggio intrapreso porterà il festival ad essere nuovamente meta di attenzione di un pubblico sempre crescente nazionale ed internazionale. Oggi è però importante che sia la nostra città ad invadere il suo festival, riscoprendo non solo le avanguardie musicali presenti in cartellone, ma soprattutto facendo proprio un appuntamento che acquista il suo senso solo grazie alla presenza e alla partecipazione. Proprio per questo motivo la serata di stasera sarà ad ingresso completamente gratuito. Vi invitiamo a partecipare dalle 18.00 alla Passeggiata Rainbow che partirà da Piazza dei Bruzi e dalle 20.30 a Piazza XV Marzo, tutti presenti per godere dei concerti in cartellone di questa seconda e conclusiva serata del Festival delle Invasioni, alla Rendano Arena.

Staff Festival delle Invasioni LA LINEUP DI OGGI: Il 14 luglio ad invadere Piazza XV Marzo sono: gli austriaci Elektro Guzzi, trio formato da Jakob Schneidewind (basso), Bernhard Breuer (batteria) e Bernhard Hammer (chitarra elettrica), una live techno band che, attraverso un interplay di matrice jazz, supera i confini tra analogico e digitale, con un suono affilato e solidissimo; Ghetto Kumbé, trio di musicisti colombiani che combina il ricco patrimonio musicale della loro madrepatria con suoni di derivazione afro-house e bass, dando vita ad un rituale sonoro catartico, dalla forte impronta percussiva, La Niña, cantante, musicista, attrice e voce emergente della nuova scena napoletana, tra sonorità contemporanee ed echi della tradizione. In Villa Vecchia spazio al live a/v “Perceive Reality” di Khompa, alias di Davide Compagnoni, batterista degli Stearica, un avventuroso mix di batteria, elettronica e tecnologia di drum triggering all’avanguardia, e il dj-set di Kerosene.