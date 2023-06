Verso il sold out Geolier a Diamante. Attesa anche per Luigi Strangis, Carl Brave, Mannarino e Aiello

La sezione estiva di “Fatti di Musica”, il Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, con svolgimento in varie località turistiche della Calabria, giunto alla trentasettesima edizione, si prepara ad inondare di musica la regione, puntando soprattutto alla fascia di pubblico più giovane con alcuni dei live più attesi dell’anno.

Verso il sold out, con oltre 3000 biglietti già venduti, il concerto di Geolier, tra i nomi più amati della nuova scena musica italiana, che sarà giorno 8 agosto nello splendido scenario del Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella Antica a Diamante. Grande attesa anche per gli eventi successivi a cominciare dal concerto di Luigi Strangis, vincitore dell’edizione di “Amici” dello scorso anno, che terrà il suo live il 10 agosto nell’Anfiteatro Romani di Acri. Per lui, si prevede anche un numerosissimo esodo di fan dalla sua Lamezia e da varie parti del Sud. Ottima anche la partenza della prevendita per il concerto di Carl Brave con la sua scatenata band, in programma il 16 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella. Il cantautore romano, che ha appena pubblicato il suo nuovo album “Migrazione”, è certamente tra I più travolgenti protagonisti della nuova musica italiana, autore di alcuni dei tormentoni di ogni estate, da “Posso” a “Makumba”, spesso in duetto con altri popolarissimi big .

Il 18 agosto salirà sul palcoscenico di Cirella anche Mannarino con il suo “Corde 2023”. Appena il giorno successivo, 19 agosto, toccherà ad Aiello, il cantautore cosentino tornato al successo con “Aspettiamo mattina” e l’hit “Mi piace molto”, contenuti nel nuovo album “Romantico”. Tutti gli artisti saranno premiati con il “Riccio d’Argento” del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, premio del festival e oscar del live.

Lo storico festival di Ruggero Pegna, che in questi anni ha presentato tutti i più grandi eventi musicali nazionali, internazionali e televisivi effettuati in Calabria, è la storia stessa dei Grandi Live in questa regione, come attesta per l’ennesimo anno consecutivo anche il riconoscimento nella top ten dei principali “Eventi di Promozione Culturale” ammessi a finanziamento dalla Regione Calabria (“progetto finanziato con risorse PAC 2014/ 2020 – Az. 6.8.3.” – “Calabria straordinaria”). Gli eventi a Diamante ed Acri sono organizzati con la collaborazione di Dedo Eventi di Alfredo De Luca. Una della principali peculiarità di Fatti di Musica, grazie alle sue esclusive, è quella di interagire anche con altri Festival e manifestazioni. Già certi, infatti, anche altri live, tra cui quello di Sergio Cammariere con tutta la sua band, che presenterà il suo nuovo bellissimo album “Una sola giornata” il 12 agosto a Catanzaro Lido, nell’ambito di un nuovo progetto voluto dal Comune di Catanzaro e che sarà presentato nei prossimi giorni dall’Amministrazione Comunale.

“Da 37 anni – afferma Pegna – cerco di presentare in Calabria live attesi e nuovi, per intercettare innanzitutto l’interesse dei più giovani, principali fruitori della musica dal vivo. Fatti di Musica ha una storia unica e irripetibile; se in Calabria il pubblico ha potuto assistere ai live di alcuni dei più grandi musicisti al mondo, da Santana a Sting, da Tina Turner a Elton John, Simple Minds, Simply Red, James Taylor e decine di altri, oltre a quelli di tutti i principali artisti italiani, da Vasco a Ligabue, da Fabrizio De Andrè a Paolo Conte, il merito è di una linea artistica di altissimo spessore e di sforzi e sacrifici inimmaginabili, che hanno assicurato anche qui eventi straordinari, alcuni già irripetibili! Basti dire che il primo evento è stato il concerto degli Spandau Ballet nel 1987, quando erano all’apice del successo mondiale”, afferma Pegna, che prosegue con alcuni dati: “Fatti di Musica ha numeri e record eccezionali, soprattutto considerando che si effettua in una regione complessa, con presenze paganti inferiori a tutte le altre. Nonostante ciò, ho presentato in questo autentico contenitore di spettacoli dal vivo oltre 1000 eventi musicali, alcuni anche televisivi, con oltre 3 milioni di spettatori complessivi, lanciando format originali rivolti anche alla promozione della Calabria e al coinvolgimento del pubblico scolastico con matinée per le grandi Opere Moderne, colossal musicali abbinati anche a visite museali!”.