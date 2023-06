“JazzAmore”, poker di star al Castello Svevo di Cosenza: con Di Luzio si esibiranno Caron, Whitty, Trabucco e Weckl

JazzAmore cambia location e, per la prossima tappa della kermesse, si sposta a Cosenza tra le mura ricche di storia del Castello Svevo.

Il prossimo 26 luglio è prevista una line up d’eccezione per il live di Luca Di Luzio: Alain Caron al basso elettrico, George Whitty alle tastiere, Manuel Trabucco al sax tenore e alla batteria il formidabile Dave Weckl accompagneranno il chitarrista in un viaggio dalle sonorità jazz, rock e funk.

A quattro anni dall’uscita dell’album d’esordio Luca di Luzio torna in tour con il suo Globetrotter Project, proponendo un repertorio caratterizzato da uno stile compositivo mediterraneo calato nello stile della migliore jazz-fusion internazionale.

“Never Give Up” è un progetto discografico prodotto e arrangiato da George Whitty (Brecker Bros, Santana, Dave Mattews, Chaka Khan, Herbie Hancock) che vede Randy Brecker alla Tromba, Alain Caron al basso elettrico (Uzeb, Mike Stern, Gino Vannelli), Rodney Holmes alla batteria (Joe Zawinul, Wayne Shorter, Santana) e lo stesso George Whitty alle tastiere.

L’album rappresenta l’evoluzione stilistica del precedente “Globetrotter” uscito nel 2019.

Nove brani originali di Luca di Luzio arrangiati per quintetto più una sezione fiati, un jazz elettrico ma di facile ascolto per tutti, melodie lineari ma mai banali, ritmiche solide e arrangiamenti accattivanti sono gli ingredienti di questo progetto che il chitarrista proporrà accompagnato dalla band di all-star.

Biglietti già disponibili in prevendita su https://www.diyticket.it/artists/2967/jazzamore, presso l’agenzia Inprimafila o al botteghino il giorno dell’evento.