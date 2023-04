Cosenza, il 7 aprile a Villa Rendano la rappresentazione vivente del venerdì santo

Sono già diverse centinaia le prenotazioni per assistere alla rappresentazione vivente del Venerdì Santo, in programma il prossimo 7 aprile, a partire dalle ore 18, a Villa Rendano.

Una rievocazione suggestiva ed emozionante, frutto della collaborazione tra la Fondazione “Attilio e Elena Giuliani”, le Associazioni “La Via Popilia”, “I Brettii”, “Legio X Fretensis” e il gruppo di danze antiche della Maestra Rita Carbone, che daranno vita alle scene evangeliche relative alla passione di Nostro Signore, avvantaggiandosi di un’ambientazione capace, per le caratteristiche del luogo, di far rivivere intensamente uno dei momenti più elevati, commoventi e meditativi della storia.

Il costo dello spettacolo, 5 euro, è incluso nel biglietto di ingresso al Museo Consentia Itinera.

Si consiglia di raggiungere Villa Rendano nel primo pomeriggio, per visitare il bellissimo Museo e poi assistere alla Passione Vivente, che si concluderà al tramonto.