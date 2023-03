Il 5 marzo a Cassano allo Ionio “Eppure sorrido” di Andrea Solano

Domenica prossima, 5 marzo, con inizio alle ore 21:00, nell’ambito della Stagione Teatrale, organizzata dall’amministrazione locale con la Creativa srl di Andrea Solano, che ne è anche direttore artistico, al Comunale di corso Garibaldi, sarà di scena lo spettacolo comico di e con Paolo Caiazzo e musicisti: “Eppure Sorrido”, con musica dal vivo. Il famoso comico napoletano presenta un altro dei suoi spettacoli divertenti, mai volgari o banali. Anche in “Eppure Sorrido”, Caiazzo, già famoso per il celebre personaggio di “Tonino Cardamone”, affronta diversi aspetti della vita e offre grandi spunti di riflessione.

La performance teatrale, si sviluppa in 80 minuti di comicità in cui Cardamone si esibisce in monologhi, sketch e personaggi, ispirati, ideati e proposti dall’attore sugli schermi di smartphone e pc durante il periodo del lockdown. Ora le gag e le battute dell’attore Paolo Caiazzo incarna la rinascita del teatro dopo il periodo buio della pandemia. Da quei mesi di sofferenza, con palchi chiusi e luci spente, nascono gran parte delle nuove gag dell’attore comico di Made in Sud. L’artista, famoso anche per il celebre personaggio di “Tonino Cardamone”, con la sua nuova creatura: “Eppure Sorrido”, arriva finalmente sul palcoscenico del teatro al cospetto diretto con il pubblico dal vivo. Da segnalare, inoltre, la novità che insieme a Caiazzo interagiscono nello spettacolo, impreziosendolo ulteriormente, anche Marianna Liguori e Daniele Ciniglio, giovani talenti, già volti noti. Chiaramente, e non potrebbe essere diversamente, tra monologhi, battute, skatch, frutto di una riflessione sui fatti di attualità, in perfetto stile “Tonino Cardamone”, che facendo finta di non comprendere, per essere lucidamente “matti” e donare attimi di gioia e spensieratezza al suo pubblico, la risata è assicurata. Paolo Caiazzo, con “Eppure Sorrido”, incarna la rinascita del teatro dopo il periodo buio della pandemia.