Corigliano-Rossano: Assolocontemporaneo di Clarinetti a “La città della Musica”

Sarà la bellissima cornice di Palazzo Madre Isabella De Rosis nel centro storico bizantino di Corigliano-Rossano ad ospitare il prossimo concerto nr 337 della XVIII ed. de La Città della Musica.

Appuntamento in programma sabato 04 Marzo alle ore 19.00, con Assolocontemporaneo di Clarinetti del M° Josè Daniel Cirigliano che presenterà il Cd Clariloqui edito da Da Vinci Classic. La direzione organizzativa è affidata al M° Teresa CAMPANA.

L’intero cartellone è patrocinato dal Comune di Corigliano-Rossano e sostenuto dai numerosi partner privati che da molti anni contribuiscono alla realizzazione della kermesse musicale. Tra questi ricordiamo la Pro Loco Rossano “La Bizantina” Aps, Ass. Acam Beethoven Crotone, l’Ass. White Castle Corigliano, Ethos Profumerie Campana, Gruppo donatori di sangue FRATES Rossano, Ristorante LE MACINE Rossano, Unipol Sai Rossano, Centro Ottico Pugliese Rossano, Gallo Azienda Agricola Corigliano, Ass. Vincenzino Filippelli Onlus, Grafosud Printing 3D Rossano e AR Service.

CURRICULUM Josè Daniel Cirigliano

Concertista, didatta, ricercatore e sperimentatore delle tecniche estese del clarinetto e della sua “famiglia”.

Dopo il compimento degli studi sotto la guida del M° Michele Pepe, presso il Conservatorio di musica di Benevento, e i corsi di perfezionamento e interpretazione clarinettistica con il M° Ciro Scarponi, accanto ad una intensa attività concertistica di repertorio classico in vari ensemble, le sue qualità tecniche e interpretative hanno trovato, anche, nella musica contemporanea una dimensione artistica elettiva dove potersi esprimere.

I suoi Recitals risultano affascinanti e originali eseguiti con i vari strumenti della “famiglia” del Clarinetto. Tale caratteristica, la varietà tipologica dello strumento, compare nel primo CD OPERE CONTEMPORANEE PER CLARINETTO (Tactus, 2014) – lavoro complesso e considerato un’intrigante esplorazione nel mondo del “clarinetto solo” contemporaneo […] una realizzazione artisticamente pregevole (Amadeus 2015)-, e nel secondo CD MUSICA PER CLARINETTO SOLO TRA XX E XXI SECOLO (Tactus, 2019), un nuovo e atteso progetto definito un suggestivo excursus della musica contemporanea degli ultimi decenni per clarinetto solo.

Per Da Vinci Classic ha inciso IL SOGNATOIO di Ludovico Peroni, opera sperimentale in 9 scene (2020).

L’ultimo progetto discografico, CLARILOQUI (Da Vinci Classic, 2022), rappresenta un vero e proprio doppio approfondimento, si potrebbe dire, dello speciale e continuo colloquio stavolta tra artista e strumento e tra strumento e i vari repertori italiani ed internazionali trattati, dove il virtuosismo estremo – fatto di tecnica portata all’esasperazione ma mai fine a se stessa -, i lunghi momenti di multifonici, e l’alternanza dei vari strumenti (compresi la recitazione con il doppio clarinetto), si alternano a brani dal profilo più accademico.

Sue esecuzioni sono state trasmesse dalle maggiori Radio italiane ed estere specializzate nel settore, come Rai RADIOTRE e Venice Classic Radio, per la quale egli ha realizzato anche una Breve introduzione all’ascolto della Musica Contemporanea.

Le recensioni in famose riviste di settore (Musica, Amadeus, Suonare, TG Music, de Klarinet, Il Manifesto, Rohrblatt, Jazz Italia, The Clarinet –Rivista ufficiale della International Clarinet Association-, L’Arte del Clarinetto –Rivista ufficiale dell’Accademia Italiana del Clarinetto-) e su sitografie specializzate italiane e straniere (www.cdclassico.com, MusicWeb International, gothicNetwork.org, MusicVoice.it, sito uff. di R. Cresti) esprimono apprezzamenti significativi sul suo alto livello come interprete ed esecutore annoverandolo tra i migliori clarinettisti contemporanei (R. Zecchini, in Musica, 05/ 2015 n° 84).

Compositori contemporanei di chiara fama hanno composto per lui pregevoli brani di grande interesse ed impatto, dedicati oltre che alla sua tecnica esecutiva, alla sua notevole vis interpretativa.

Sperimentazione delle tecniche estese, questioni di prassi esecutiva, sono aspetti che riguardano sempre gli argomenti trattati all’interno di Workshop e Masterclass.

È ospite atteso in numerosi festival e rassegne musicali in Italia ed all’Estero.

PROGRAMMA

1) Ingvar Natanael LIDHOLM: Amicizia, per clarinetto

1. Amabile

2. Drammatico

3. Scherzando

4. Amabile

2) Dai FUJIKURA: Sandpiper, per clarinetto piccolo

3) William Overton SMITH: Epitaphs, per doppio clarinetto

1. ANTIBIA

2. THE HE-GOAT

3. A SOLDIER

4. A BIRD

5. ERATO

6. PAN OF THE FIELDS

7. A HORSE

8. A DOLPHIN

4) Jean-Luc DARBELLAY: Flash, per clarinetto basso

5) Guido López-Gavilán: Clariloquio, per clarinetto

6) Paolo Renosto: Cirocirò, per clarinetto piccolo

7) Theodor BURKALI: Capriccietto, per clarinetto