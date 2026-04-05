I progetti culturali della banda musicale di Cropani illustrati nel “DopoNaca” dal maestro Luigi Cimino

Un’altra processione memorabile da consegnare alla storia quella della Naca a Cropani, favorita da un buon clima, che ha richiamato tanti fedeli anche da fuori. E rinnovato come di consueto anche il “rito” del “DopoNaca”, l’appuntamento conviviale che segue la suggestiva processione. Una tradizione imperdibile per i musicisti della Banda Musicale “Giuseppe Cimino” che si tiene in una “località segreta”, grazie alla generosa disponibilità del musicista e scultore Adriano Sinatora. Dopo aver accompagnato con la loro musica uno dei momenti più sentiti della Settimana Santa cropanese, i musicisti si sono ritrovati per condividere un momento di festa e riflessione. La location del “DopoNaca” è rimasta segreta fino all’ultimo, svelata solo al termine della processione, aggiungendo quel pizzico di mistero che da anni caratterizza questo incontro speciale. E vi si accede con “parola d’ordine”, quest’anno era “Nike”. Nel corso della nottata il Maestro Luigi Cimino, direttore artistico della banda, ha voluto ricordare a tutti i presenti quanto la musica sia parte integrante della vita di ciascuno di noi. Fra i presenti, due ospiti d’eccezione: la pianista georgiana Nina Zhghenti, che ha assicurato un suo concerto gratuito; e il famoso artista Luigi Verrino che ha concordato un evento culturale con Luigi Cimino. In pratica il maestro Cimino, che è uno dei pochi musicisti italiani in grado di suonare organi antichi, terrà un concerto con un organo del ‘700 e contestualmente il prestigioso maestro Luigi Verrino esporrà alcune sue preziose sculture e pitture. Il tutto senza fine di lucro. Il giornalista professionista Luigi Stanizzi ha annunciato la sua disponibilità a curare, gratuitamente, la pubblicazione di un libro sulla storia e attualità della banda musicale di Cropani, intitolata a “Giuseppe Cimino” padre di Luigi, che in precedenza è stata diretta dal compianto maestro Antonio Spagnuolo. Nella pubblicazione verranno inserite foto storiche e, soprattutto, antichi spartiti musicali di marce che con il passare degli anni rischiano di andare dispersi. Molto apprezzata la presenza del Dott. Bruno Risoleo, che ha peraltro garantito la sicurezza sanitaria in caso di necessità con un’ambulanza nel corso dell’intera processione.

Ma i veri protagonisti sono stati loro, i musicisti, piccoli e grandi, ecco i loro nomi: Luigi Cimino, Gregorio Sinatora, Adriano Sinatora, Armando Laporta, Antonella Himeti, Gianni Tremoliti, Emanuele Levato, Luca Laporta, Andy Laporta, Rosario Giannotti, Michele Elia, Luigi Basile, Antonio Mancuso, Cesare Laporta, Massimiliano Murfone, Franca Cimino, Giuseppe

Tremoliti, Domenico Dragone, Michele Dragone, Michele Guzzetti, Stefano Olivadese, Nicola Patamia, Piero Lamantea, Nicola Pugliese. Il direttore della banda Luigi Cimino sul Venerdì Santo 2026 a Cropani ha dichiarato: “Una Naca secolare di una comunità che invoca la clemenza del clima, attraverso la preghiera e le 7 note del benedettino Guido D’Arezzo. I musicisti si sono impegnati con serietà a interpretare le musiche originali e tradizionali di compositori cropanesi di vecchia data, nonostante le temperature instabili, intorno ai 6°C e 10 °C invece di 20°C ideali per la velocità del suono a 343 m/s con accordatura standard di 440 Hz. Commozione e fede – ha concluso Luigi Cimino – rafforzate da canti, inni e musiche suggestive sono state il filo conduttore della Naca 2026”. Subito dopo Pasquetta, nella Galleria Arte Spazio fondata nell’aprile 2005 da Luigi Verrino, verranno stabiliti i dettagli per la realizzazione dei diversi progetti culturali. A Catanzaro la Galleria Arte Spazio sta portando avanti una formidabile promozione delle arti, fortemente implementata grazie all’incessante e mirata campagna di comunicazione strategica diretta anche all’estero dal giornalista Francesco Stanizzi, mediatore interculturale. In programma all’interno della stessa galleria, ubicata in via Lucrezia della Valle nei pressi del “Giardino delle sculture” di Luigi Verrino, un concerto gratuito di Luigi Cimino con il suo sassofono.