A Catanzaro il concerto del maestro Danilo di Paolonicola: celebrazione della tradizione musicale alla fisarmonica

Il prossimo sabato, 20 aprile, l’oratorio della chiesa di Santa Maria del Carmine di Catanzaro aprirà

le sue porte per accogliere un’esperienza musicale unica. Il Maestro Danilo di Paolonicola, virtuoso

della fisarmonica, si esibirà in un concerto che celebrerà le ricche tradizioni musicali della regione.

L’evento, organizzato dal Conservatorio Tchaikovsky con sedi a Catanzaro e a Nocera e dal Parroco

della suddetta Chiesa, Don Marcello Froiio, che ha accolto l’ evento con grande entusiasmo, è

parte di una serie di concerti che mirano a valorizzare i luoghi sacri di Catanzaro. La serie, intitolata

“Cantemus Domino”, rappresenta un omaggio alla musica sacra e alla sua capacità di elevare lo

spirito umano.

Il Maestro Di Paolonicola porterà in scena un repertorio selezionato che spazia dalla musica

popolare alle composizioni classiche, tutte eseguite con maestria e passione alla fisarmonica.

L’ingresso è gratuito, offrendo così a tutti l’opportunità di partecipare e immergersi nell’incanto

della musica.

La direttrice del Conservatorio, M. Valentina Currenti, esprime grande soddisfazione per questa

rassegna musicale, resa possibile grazie al sostegno del Vescovo di Catanzaro e sacerdoti tutti. I

concerti futuri, previsti per maggio e giugno, promettono ulteriori momenti di ispirazione e

bellezza: 18 Maggio Ensemble di Sax nella Chiesa del Monte dei Morti, 7 Giugno Inno Akathistos

presso il Santissima di Maria SS delle Grazie a Conflenti, 12 Giugno Concerto per Trombone e

Organo presso la Chiesa Sant’ Antonio in Catanzaro