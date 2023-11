Amici della Musica, a Catanzaro il viaggio in musica del Duo Mètro

Nella musica, uno dei fenomeni più frequenti è quello dell’incontro, della fusione dei suoni e della loro mescolanza. Un accoppiamento che ha portato il Duo Metrò e i due musicisti che lo compongono, Cristiano Lui, alla fisarmonica, e Stefano Ciotola, alla chitarra, a esplorare nuovi orizzonti che proporranno venerdì 1 dicembre, nel concerto che si svolgerà nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro. L’evento, organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria, è realizzato con l’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria.

«L’aria di Parigi – ha dichiarato la presidente Daniela Faccio – ma anche di altri luoghi del mondo sarà il viaggio ideale in musica ricco di sfumature e, sicuramente, coinvolgente, che ci proporrà il Duo Mètro. L’ennesimo evento che vede l’Associazione Amici della Musica e AMA Calabria uniti nella proposta di progetti nuovi».

Nel corso degli anni, grazie ad una intesa sempre crescente, i due musicisti si sono ritrovati ad affrontare molteplici stili, svariati generi, rileggendo numerosi repertori, una sorta di viaggio metaforico, che ha avuto come punto di partenza passioni condivise.

Il percorso musicale di Cristiano Lui e Stefano Ciotola, è un percorso idealmente disegnato come una sorta di viaggio nella metropolitana parigina, luogo in cui spesso al suo interno si può assistere a concerti estemporanei dei musicisti più disparati. D’altronde, Parigi ha sempre accolto senza remore gli artisti provenienti da tutto il mondo facendoli così diventare ‘parigini’, adottandoli, ma al tempo stesso preservando ogni loro intrinseca qualità.

Nel concerto di Catanzaro si potranno ascoltare celebri brani di Astor Piazzolla come “Adios Nonino”, “Libertango” e “Ave Maria”, “La Cumparsita” dell’uruguaiano Gerardo Matos Rodriguez e altri brani di musicisti come il fisarmonicista-bandoneonista Richard Galliano e il batterista Aldo Romano, il primo francese di origine italiana, il secondo italiano trasferitosi in Francia, ma anche riletture di brani di Edith Piaf.

In questo continuo viaggiare non mancheranno una serie di temi tratti dal folklore galiziano, canadese, scozzese, irlandese, e una composizione originale di Cristiano Lui a metà strada tra un lento valse-musette e certe ‘semplici’ costruzioni melodiche alla Erik Satie.

Sarà possibile assistere al concerto del duo Cristiano Lui e Stefano Ciotola con l’abbonamento sottoscritto per l’anno 2023-2024 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

