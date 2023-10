AMA Calabria, Richard Galliano e la sua fisarmonica in concerto a Lamezia Terme

Le sfumature del mondo musicale si incontrano dando vita ad uno spettacolo unico nel suo genere. “Passion Galliano” è il concerto che lascerà piacevolmente sorpreso l’udito del pubblico venuto ad assistere allo spettacolo di Richard Galliano, virtuoso della fisarmonica e compositore francese. Un evento unico, in esclusiva per la Calabria, che porterà sul palco una straordinaria musica venerdì 27 ottobre, al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, alle ore 21. L’evento, organizzato da AMA Calabria, diretta dal M° Francescantonio Pollice, è realizzato con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria – Bando Distribuzione Teatrale

“Passion Galliano” è inserito nel cartellone della stagione teatrale di AMA Calabria, e celebra i cinquant’anni di carriera dell’artista. Un repertorio, quello di Galliano, che ha la capacità di essere versatile per incontrare le molteplici preferenze di coloro che lo ascoltano da lungo tempo. Da Debussy ad Astor Piazzolla, la performance sarà intrisa dei generi musicali che più hanno influenzato Richard Galliano nel corso della sua carriera, con un’attenzione particolare al jazz.

Molto più che un semplice concerto, il recital “Passion Galliano” è la descrizione in musica di quella che è la grande passione dell’artista, le note musicali a cui ha dedicato la sua intera carriera. Il percorso artistico di Galliano è stato segnato profondamente dagli incontri con Claude Nougaro, nel 1975, con il quale stringe amicizia, e con Astor Piazzolla, nel 1980. E’ stato proprio il compositore e bandoneonista argentino ad incoraggiarlo fortemente a creare una “nuova musette” francese, così come lui stesso aveva inventato in precedenza il “nuovo tango” argentino.

Uno stile unico, frutto anche dell’importante incontro tra Galliano e Piazzolla, da cui l’artista francese ha fatto nascere il genere “new musette”, sulla scia del “nuevo tango” argentino.

Richard Galliano e la sua fisarmonica nel corso degli anni sono sempre più uno dei punti di riferimento della musica contemporanea. Seppur nato in Francia, l’artista ha origini italiane da parte del padre Luciano che ha ispirato il figlio nel dedicarsi alla fisarmonica già all’età di 4 anni. “Era il mio desiderio più caro: dare un giusto spazio a questo strumento, ingiustamente qualificato come il pianoforte dei poveri”, questa affermazione di Galliano offre la misura di quanto sia coinvolto nel suonare la sua fisarmonica e quanto la melodia prodotta, a sua volta, riesca a coinvolgere chi l’ascolta.

Oltre al fortunato incontro con Astor Piazzolla, il virtuoso fisarmonicista è riuscito ad assorbire il meglio del jazz attraverso la collaborazione con Chet Baker, Charlie Haden, Wynton Marsalis, Ron Carter, Michel Portal. Gary Burton e l’italiano Enrico Rava, tra gli altri. Importante anche il suo contributo alla moderna chanson francese che lo ha visto al fianco di Serge Reggiani, Juliette Greco, Georges Moustaki, Charles Aznavour e Serge Gainsbourg. Oltre ad essersi esibito dal vivo nei 5 continenti, ha registrato anche una serie di album, tra cui quelli che riprendevano le composizioni di Bach, Vivaldi, Nino Rota e Mozart.