La Rassegna Jazz Today! organizzata dall’Agimus di Catanzaro

Il cartellone allestito dal noto locale lametino Vecchio Mattatoio Tabacchi di Lamezia Temre in collaborazione con l’Agimus di Catanzaro, vuole offrire un’opportunità per attuare un sostanziale mutamento qualitativo nel progettare, le rappresentazioni musicali e per dare alla città di Lamezia Terme un migliore coefficiente di maturità artistica e culturale.

Il Direttore Artistico Maestro Andrea Brissa della Rassegna “Jazz Today!”, presenta, cinque Eventi presenti in cartellone, che ripropongono con successo le creative sonorità di questa musica, nelle sue varie forme, e con una rinnovata volontà di scandagliare meglio le grandi realtà musicali che il Jazz è capace di offrire. Infatti, i vari appuntamenti proposti, convergono tutti verso un unico scopo: accrescere la capacità di pensare e di immaginare la musica e quindi ampliare la portata culturale ed educativa di chi ne fruisce. La programmazione che sarà concentrata tutta in tre mesi, non vuole essere solo una vetrina concertistica, una sequenza di abilità interpretative, o un semplice momento di ascolto musicale, ma vuole anche presentarsi come una forma di riflessione sistematica ed innovativa sul jazz come forma di linguaggio artistico e musiche affini a questa forma, come sintesi di culture, fenomeno sociale che ha condizionato e suggestionato le coscienze collettive, non solo di tante generazioni di musicisti ma anche di tanta gente comune.

La Rassegna denominata “Jazz Today!”, avrà inizio Venerdì 10 Novembre 2023, con inizio alle ore 21,30, con il concerto del quartetto cosentino Plug&Play Funky and more… un concerto Pop/Jazz con una splendida formazione capitanata dalla Cantante Francesca Calabrò alla voce, Giuseppe Viggiano alla chitarra, Frank Marino al basso e Giuseppe Pastore alla batteria.

Giorno 1 Dicembre 2023 alle ore 21,30 ci sarà come ospite Elisa Brown definita a più riprese la voce soul della Calabria. Concerto di Soul/Blues, Elisa Brown Loop e Voce e Simone Stellato Synt & Piano.

Venerdì 29 Dicembre 2023 , alle ore 21,30 saliranno sul palco F.A.F. Trio composto da Fabiana Dota alla voce, Flavio Sganga alla chitarra e Alberto La Neve al sassofono con un repertorio

dedicato alla musica latina.

Con il nuovo anno nel mese di gennaio 2024, la Rassegna continuerà con due concerti il primo

Venerdì 12 Gennaio 2024 alle ore 21,30 con il Francesco Miniaci 4tet.

Francesco Miniaci al piano, Domenico Ammendola al clarinetto, Andrea Brissa al contrabbasso e Giovanni Caliò alla batteria, il repertorio verterà su Musiche d’autore rivisitate in stile Jazz.

La rassegna invernale si concluderà il Venerdì 26 Gennaio 2024 alle ore 21,30 con il Pianista lametino Egidio Ventura.

Concerto in Trio con Egidio Ventura al Pianoforte, Andrea Brissa al contrabbasso e Giovanni Caliò alla batteria. Il progetto denominato Egidio Ventura “Soa Jobim” è un repertorio dedicato interamente al compositore brasiliano Antonio Carlos Jobim.

Un cartellone di vari generi musicali, per tutti i gusti e di grande qualità. L’ingresso ai concerti è gratuito, gradita prenotazione.