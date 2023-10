A.Gi.Mus Catanzaro: il duo Kasianov-Spatola in concerto

Dopo il successo riscontrato nel precedente appuntamento, la sezione A.Gi.Mus di Catanzaro invita nuovamente il suo appassionato pubblico, per la seconda volta in questa settimana, a godere di una nuova circostanza in cui poter ascoltare buona musica. In questa occasione, venerdì 13 ottobre alle ore 18:30 presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro, si esibirà il duo composto dal Mº Petr Kasianov (violino) e dal Mº Teresa Spatola (pianoforte).

Il programma della serata

Il repertorio, eseguito dal duo nel corso della serata, prevederà dei brani scelti tra le composizioni di Rachmaninoff, Massenet, Tchaikovsky e Faure.

I curricula dei due musicisti

Il Mº Petr Kasianov, nato a Mosca nel Luglio del 1999, inizia lo studio del volino all’età di 5 anni, proseguendo successivamente gli studi al college “S.Prokofiev” e al Conservatorio statale di Saratov “Leonid Sobinov. Si è esibito come solista e in formazioni di musica da camera sui palcoscenici più prestigiosi di Mosca e della Russia: la “Sergei Rachmaninoff” Concert Hall, la “Svetlanov Hall” della Casa Internazionale della Musica di Mosca, la Sala Grande del Conservatorio Statale di Mosca, la Sala Concerti dell’Accademia Russa di Musica Gnessin, il Palazzo del Cremlino di Stato, la Sala Grande del Conservatorio Statale di Saratov.

Ha eseguito un programma da solista al Castello di Wackerbart (Dresda, Germania) su invito della Fondazione Konrad Adenauer e del governo del Landtag della Terra Libera di Sassonia. Vincitore di primi premi in concorsi internazionali come “Allegretto Grazioso” (Mosca, 2016) e “Gold of Vienna” (Vienna, Austria, 2016), e dell’VIII Concorso Internazionale per Interpreti e Compositori “Romance: Origini e Orizzonti” in memoria di E. Gnesina. Nel 2017 gli è stato conferito il premio “Young Talents of Russia” istituito dal Ministero della Cultura della Federazione Russa. Nel 2019 ha ricevuto una lettera di ringraziamento dal Presidente dell’Autonomia Culturale Nazionale dell’Armenia per aver preservato e contribuito allo sviluppo della cultura armena nella Federazione Russa. Ha partecipato attivamente a corsi di perfezionamento con maestri di indisdussa fama mondiale tra i quali il professore del Conservatorio statale di Mosca Alexander Trostyansky. Nel 2020 è stato selezionato per la distribuzione di borse di studio da parte della Konrad Adenauer Foundation di Mosca e nel 2022 dalla medesima con sede a Roma. Nel 2021 ha ricevuto una lettera di ringraziamento dall’amministrazione del Museo d’arte statale di Saratov “A. N. Radishchev” per aver organizzato e partecipato al concerto di studenti e insegnanti del Conservatorio statale di Saratov “L.V. Sobinov”. Dal 2022 prosegue gli studi presso il conservatorio di musica “Stanislao Giacomantonio” nella classe del Maestro Alberto Maria Ruta. Nel gennaio 2023 vince l’audizione diventando spalla della “Rotary Youth Orchestra Calabria”.

Il Mº Teresa Spatola nasce a Trebisacce nell’agosto del 1996 e all’etá di otto anni si appassiona allo studio della musica presso l’Accademia musicale “Gustav Mahler”, nella quale oggi collabora come insegnante di Pianoforte. Consegue la laurea specialistica di II livello col massimo dei voti e la lode sotto la guida del M Giuseppe Maiorca presso il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza. Nel 2022 si é esibita nelle stagioni concertistiche degli “Amici della Musica di Acri”, dell’Associazione “MusicaInsieme” di Rombiolo, a Cerisano per l’Associazione “Quintieri” di Cosenza, in duo con il violinista Petr Kasianov suona a Dipignano per la “Rassegna concertistica 2023” Concerti di Primavera e a Roseto Capo Spulico per il Summer Music Camp 2023 diretto da Ama Calabria.

Nel 2023 si é classificata al Primo posto vincendo nella sua categoria nel V Concorso Internazionale di Esecuzione musicale “Cittá di Baronissi” e vincendo un Primo assoluto al III Concorso Internazionale “Great music events” di Cosenza, svoltosi nella Sala Quintieri del Teatro Rendano. Ha frequentato diverse Masterclass di pianoforte tenute dai concertisti Cristiano Burato, Mikhaliv Arkadiev, Antonio Pompa-Baldi. Attualmente frequenta il corso annuale di perfezionamento pianistico con il M Angelo Arciglione presso il Campus Musica Acri.