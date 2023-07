Riflessi sonori: tutto pronto per il concerto del pianista Daniele Paolillo a Montepaone Lido

Dopo lo strepitoso successo del concerto di apertura, il Festival pianistico “Riflessi sonori” prosegue con il suo secondo appuntamento in programma: il 1° agosto, alle 21:30, lo storico Palazzo Pirrò di Montepaone centro (CZ) accoglierà il M° Daniele Paolillo, uno dei pianisti più interessanti della sua generazione, in piena carriera concertistica.

Due, le parti di concerto pensate per sbalordire e affascinare l’uditorio. La prima è dedicata al periodo romantico, con R. Schumann, la cui scrittura appassionata è un continuo ribollire di idee melodiche, spesso tra loro antitetiche e, nella fattispecie, a dir poco sconvolgenti.

La seconda prevede, invece, una varietà poliedrica di compositori: inizialmente immersi nella musica assoluta di J. Brahms – espressione musicale “astratta”, che fa capo alla musica colta, in netto contrasto con la funzione descrittiva propria della musica detta “a programma”, tipicamente romantica –, si passa per l’impressionismo francese rappresentato da M. Ravel, per approdare, infine, nello sfrenato virtuosismo della sesta rapsodia ungherese di F. Liszt, il cui celebre finale in ottave ribattute mette sempre a dura prova l’esecutore.

Il concerto del pianista Daniele Paolillo sarà viva espressione e ulteriore riprova del lustro artistico e culturale di cui il Festival – pensato e diretto dal M° Davide Cerullo – si è fatto portatore fin dal suo debutto.