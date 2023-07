L’8 agosto a Squillace Lido “ONDAROCK RE-BUILD”

Manca poco a “ONDAROCK RE-BUILD”, “la Musica che spacca avvicina, unisce e ricompone”, la serata clou di Ondarock 2023 organizzata dall’associazione La Rete, è infatti prevista per il prossimo 8 agosto nel piazzale nei pressi del lungomare di Squillace lido. Sarà una serata musicale esplosiva: ad accendere le micce saranno i “MEAT FOR DOGS “, storica punk rock band catanzarese, festeggiano quest’anno i 30 anni di attività con un nuovo album.

Dopo lo scoppiettante inizio arriva “GIANCANE”, apprezzato cantautore romano, con il suo “Tutto male tour”, unica data in Calabria. Schietto, irriverente, dissacrante, depresso, cazzone: tutto questo è GIANCANE. Dopo “Una vita al top” (2015) e “Ansia e disagio” (2017) e “Strappati lungo i bordi”, colonna sonora della serie di animazione di Zerocalcare, ha pubblicato lo scorso 9 giugno “TUTTO MALE”, in contemporanea con “Siamo in un Paese meraviglioso”, album contenente le canzoni per la nuova serie di Zerocalcare.

Non mancheranno stand gastronomici, ci sarà una mostra mercato di prodotti locali, la presenza di artisti del riciclo creativo.

Una delle novità di Ondarock 2023 è il servizio navetta gratuito attivato dagli organizzatori per ridurre gli spostamenti con mezzi propri, il servizio potrà essere utilizzato per raggiungere la location partendo da Soverato, sono previste fermate anche a Montepaone Lido, e partendo da Catanzaro lido, per usufruire del servizio occorre prenotare entro il 7 Agosto, per info su orari e fermate oltre che sulle pagine social dell’associazione, si può chiamare ai numeri: 3471259130 3298449676.

Ma Ondarock Re-build è un evento ecologico, l’area Food sarà Plastic Free, verranno usate solo stoviglie, piatti posate bicchieri, compostabili, non verranno utilizzati contenitori in plastica e, da questa edizione, nella location sarà presente un “Water refill point” gratuito per riempire borracce.

Nella serata verrà utilizzata la tecnologia per un nuovo modo di assistere ad un concerto, per la prima volta in Calabria sarà attivo il sistema “Swipe your Stage“, attraverso varie telecamere l’intero palco sarà inquadrato, le immagini trasmesse in diretta e i presenti, attraverso un link, potranno guardare il live sui loro device, scegliendo anche quale inquadratura seguire come se fossero a pochi centimetri dall’artista.

L’evento Ondarock 8° edizione 2023 è finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2022” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura” e con patrocinio dell’amministrazione Comunale di Squillace, della Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, DELLA PRESIDENZA DEL Consiglio Regione Calabraia e del supporto logistico del CSV Centro Calabria.