Domani a Lamezia Terme lo spettacolo di Beppe Grillo, “Io sono il peggiore”

Tutto pronto per il ritorno in Calabria di Beppe Grillo nelle sue vesti originarie di esilarante attore comico e non mancheranno le sorprese! Dopo un lungo periodo di silenzio, in cui si è occupato soprattutto di politica, Beppe Grillo ritorna a Teatro con “Io sono il peggiore“, come lo definisce lui stesso: “lo spettacolo delle rivelazioni, dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso!“.

Tre le date in Calabria: domani (11 aprile) al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme, il 13 aprile al Teatro Garden di Rende, il 14 aprile al Teatro Vittoria di Diamante, inizio show ore 21:00. Ancora biglietti disponibili su www.ticketone.it, nei punti autorizzati Ticketone e presso le biglietterie dei Teatri dalle ore 18:00.

Dalla religione alle silenziose guerre economiche, passando per il metaverso, fino al lato oscuro dell’ambientalismo, nel grande ritorno sulle scene del comico italiano più spiazzante, caustico e “odiato” di tutti i tempi, Grillo affronta tutti i principali temi dell’attualità italiana e mondiale, “come non si è mai visto”. Durante lo spettacolo si avvarrà di immagini su un grande schermo e di contributi video via internet. Non mancheranno richiami all’attualità locale e improvvisazioni con il pubblico, secondo lo stile del “one man show” originalissimo che lo ha reso uno dei comici italiani più applauditi di sempre.

Prezzo dei biglietti, compreso diritti di prevendita: primo settore € 39,00; secondo settore € 34,50; terzo settore € 29,00; quarto settore € 25,00. Informazioni allo 0968441888. Per Diamante bisogna rivolgersi alla biglietteria del Teatro (tel. 098581055). Le date calabresi del tour, distribuito da Marangoni Spettacoli, sono organizzate in Calabria dalla Show Net di Ruggero Pegna con la collaborazione dell’Associazione Teatrale I Vacantusi nell’ambito del progetto Arteca, Dedo Eventi e Tirreno Festival.

Gli organizzatori sono certi che saranno tre serate di puro divertimento: “C’è bisogno di ridere e il comico Beppe Grillo è garanzia assoluta di risate, con la sua ironia mai banale e la capacità di toccare problematiche scottanti, anticipando spesso ciò che lui riesce a vedere prima di tutti.”