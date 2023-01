A Catanzaro arriva la rassegna “Primi passi a teatro” dedicata ai più piccoli

Ritorna la rassegna “Primi passi a teatro” che aprirà le porte del Politeama al pubblico dei più piccoli e delle famiglie per cinque appuntamenti fino al mese di maggio. L’iniziativa, patrocinata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro, è promossa dall’associazione Il Cilindro e vedrà protagonista l’omonima compagnia del Teatro San Raffaele di Roma per la regia a firma di Pino Cormani, da decenni punto di riferimento nel campo del teatro ragazzi.

Gli spettacoli andranno in scena una domenica al mese, alle ore 17, a partire dal 22 gennaio con “Il principe felice” di Oscar Wilde, il 19 febbraio “La creazione del mondo” e il 12 marzo “Il genio dell’immondizia” diretti da Cormani, il 23 aprile “Il mondo della fantasia” di Gianni Rodari, per concludere il 21 maggio con “Peter Pan”. “Un mix di grandi classici e opere originali pensate per coinvolgere tutte le famiglie”, ha affermato la presidente dell’associazione Il cilindro, Maria Ferragina, nel ringraziare l’amministrazione e la Fondazione Politeama per il supporto dato all’iniziativa. “Un percorso che abbiamo inteso rilanciare, dopo alcuni anni, con l’obiettivo di educare i più piccoli al teatro e trasmettere loro tutti i valori e l’essenza di questa nobile arte”.

Il consigliere comunale Vincenzo Capellupo – nel portare i saluti dell’assessore alla Cultura, Donatella Monteverdi – ha evidenziato “l’importante contributo che un progetto del genere offre alle famiglie, a prezzi accessibili a tutti, anche nel coniugare il momento di intrattenimento con il sociale. Agli spettacoli, infatti, avranno accesso gratuito i giovani e le persone in difficoltà, supportati da alcune associazioni del territorio, che così potranno prendere parte a preziosi momenti di svago e di aggregazione”.