Catanzaro: il 7 ottobre, il pianista jazz Riccardo Fassi inaugura la nuova stagione degli Amici della Musica

Un ritorno all’attività concertistica con uno dei più interessanti artisti del panorama jazz italiano. Venerdì 7 ottobre, alle ore 18, nella Sala Concerti di Palazzo ‘De Nobili’, Riccardo Fassi sarà ospite dell’Associazione Amici della Musica di Catanzaro, presieduta da Daniela Faccio, aderente ad AMA Calabria. L’evento è realizzato con il sostegno del MiC Direzione Generale Spettacolo e della Regione Calabria.

La stagione 2022-2023, articolata in 15 appuntamenti, è contrassegnata dalla presenza di artisti di grande rilievo che confermano la qualità artistica offerta dagli Amici della Musica di Catanzaro. Il Trio Eidos, Benedetto Lupo, il duo Alessia Martegiani e Maurizio Di Fulvio, Anna Kravtchenko, il duo chitarristico Fabio Renda e Benamino Trucco, e Jae Hong Park sono solo alcuni dei musicisti che saranno ospiti di un cartellone prestigioso.

Quello di Fassi sarà un concerto dedicato interamente ad alcune tra le più interessanti composizioni dei più grandi pianisti della storia del jazz. Un percorso estremamente vario ed inedito che parte dal jazz classico con Duke Ellington e Fats Waller, per approdare alla stagione del bebop con Bud Powell e Thelonious Monk fino ai moderni; dall’eleganza impressionista di Bill Evans, fino ai contemporanei Herbie Hancock e Chick Corea.

«Artista dal grande talento, Riccardo Fassi – ha commentato la Presidente Faccio – inaugura degnamente una stagione di grandi nomi. Con il suo concerto il pianista ci condurrà in un viaggio tra le composizioni di musicisti jazz che hanno scritto pagine importanti nella storia della musica afro-americana. La volontà dell’Associazione ‘Amici della Musica’ è quella di allargare i confini dei generi fin qui proposti, motivo per cui abbiamo affidato l’inaugurazione della stagione 2022-2023 a un eccellente musicista come Fassi».

Una carriera luminosa, quella del musicista varesino. Non solo eccellente pianista ma anche tastierista, compositore e arrangiatore, che dal 2017 al 2019 è risultato vincitore dei Jazzit Awards, classificandosi al 1° posto nella categoria “Tastiere”. Un importante riconoscimento per il lavoro svolto con tastiere e sintetizzatori inusuale per il mondo del jazz, che ne fa uno specialista assoluto.

Il concerto di Catanzaro sarà un viaggio attraverso la storia del piano jazz, che Riccardo Fassi interpreterà con equilibrio e passione, da sempre suoi segni caratteristici. Non solo letture di brani famosi tra i quali ‘It Don‘t Mean A Thing (If It Ain‘t Got That Swing!)’, di Duke Ellington, ‘Jitterburg Waltz’, di Fats Waller, ‘Turn Out Of The Stars’, di Bill Evans, e ‘Dolphin dance’, di Herbie Hancock, ma anche quella improvvisazione della quale vive il jazz.

Una performance che si preannuncia unica perché contiene sempre una possibilità di variazione non prevista precedentemente. A conferma del suo straordinario estro, al termine del concerto Riccardo Fassi eseguirà una libera improvvisazione basata sul feeling del momento, dedicata al pubblico in sala.

Sarà possibile assistere al concerto di Riccardo Fassi con l’abbonamento per l’anno 2022 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.