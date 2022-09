Un ponte culturale tra Catanzaro e Lamezia Terme con il grande teatro di AMA Calabria

Un ponte culturale che collega Catanzaro e Lamezia Terme. AMA Calabria conosce il potere dell’arte, del teatro, della musica e della danza, usandolo per dar vita ad un’iniziativa che si sta sviluppando nella grande area centrale della Calabria. Attraverso le stagioni teatrali, ideate dal direttore artistico Francescantonio Pollice, le due città dell’istmo, andranno in scena all’unisono con gli spettacoli proposti nel cartellone catanzarese e in quello lametino.

Il Teatro Grandinetti a Lamezia Terme e il Teatro Comunale di Catanzaro, saranno i punti cardine in cui confluiranno le ondate di questo scambio culturale, frutto dei molti anni di lavoro di AMA Calabria che, con queste rassegne teatrali, riesce a mostrare la sua resilienza anche dopo un periodo difficile per il mondo della cultura e dei teatri. Cooperare in sinergia è la parola d’ordine per garantire una più efficace promozione culturale nei due territori.

Un ritorno all’arte, nel segno dell’unione tra Catanzaro e Lamezia Terme che, divenendo motore centrale di questa cooperazione, è anche occasione di importante contributo all’aggregazione delle due città. Un’unione che non è fine a sé stessa, ma che guarda anche al pubblico di AMA Calabria. Si potrà partecipare agli eventi usufruendo dei costi degli abbonamenti assai accessibili per la qualità e quantità di quanto proposto. Il sistema di abbonamento, infatti, prevede il 40% di sconto sull’ammontare complessivo dei biglietti degli spettacoli.

La campagna per l’acquisto degli abbonamenti si concluderà lunedì 17 ottobre e gli abbonati alla precedente stagione 2021-22 potranno esercitare il diritto di prelazione entro il 24 settembre. Sarà possibile utilizzare sia la Carta del Docente che App 18, oltre alle provvidenze di Carta Giovani Nazionale, lo strumento digitale per le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia.

L’acquisto dei singoli biglietti potrà essere effettuato da martedì 18 ottobre 2022. Il ponte tra le due città è rafforzato da un’ulteriore agevolazione. Gli abbonati della stagione teatrale AMA Calabria di Lamezia potranno acquistare i biglietti degli spettacoli di Catanzaro, e viceversa, nello stesso ordine relativo all’abbonamento posseduto, con lo speciale sconto del 50% fino ad esaurimento dei posti disponibili della promozione.