Addolorata a Pianopoli, la tre giorni di festeggiamenti si conclude con il grande concerto dei Nomadi

Un successo e un’inaspettata, perché numerosissima, presenza di pubblico al concerto dei Nomadi domenica sera a Pianopoli. Tante le persone che hanno deciso di vistare il centro della provincia catanzarese che ha ritrovato la sua tradizionale festa della Madonna Addolorata, dopo le forzate sospensioni dovute alla pandemia da Covid-19.

Il ritorno della tre giorni dedicata alla celebrazioni religiose e civili, per una festa che negli anni ha conquistato un posto importante negli appuntamenti calabresi di fine estate, è stato caratterizzato da un vero e proprio successo suggellato da una straordinaria presenza di pubblico al concerto dei Nomadi.

Più generazioni insieme sotto il palco per “Esseri Umani”, lo spettacolo che per oltre due ore ha intrattenuto un pubblico attento e partecipe. Davvero tantissima gente giunta a Pianopoli da ogni parte della Calabria per assistere all’esibizione di uno dei gruppi più longevi del panorama musicale italiano, da anni distintosi per le sue esibizioni dedicate a temi sociali di grande importanza. A partire dalle classiche canzoni d’amore per proseguire con tematiche improntate sul “no” alla violenza, alla guerra e alla discriminazione, il gruppo ha presentato un ricco repertorio fatto di vecchi successi e nuove proposte capaci di far cantare tutti.

Da rimarcare inoltre che, grazie all’organizzazione e all’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Valentina Cuda, la festa ha avuto anche altre due serate molto apprezzate e coinvolgenti. Il venerdì è stato dedicato alla tradizione, un tuffo nella storia contadina che ha fatto snodare per le vie del paese un corteo fatto dai classici carri dell’uva. In ‘veste bucolica’ piccoli e grandi con i vestiti tipici hanno rallegrato la serata, che si è conclusa con l’apprezzato concerto di musica folcloristica di Ciccio Nucera.