Eva Lopez incanta il pubblico, successo per “Hommage à Dalida” organizzato dall’Alliance Française di Catanzaro

“Laissez-moi danser”, “Come prima”, “Mourir sur scène”, “Le temps des fleurs”: sono solo alcune delle straordinarie canzoni senza tempo interpretate eccezionalmente da Eva Lopez in occasione dell’evento organizzato dall’Alliance Française di Catanzaro presieduta da Fernanda Tassoni.

La scorsa sera, all’Auditorium Casalinuovo del capoluogo calabrese, non è andato in scena solo un concerto ma un viaggio nel mondo dei ricordi per un suggestivo omaggio a Dalida, la stella della musica, di origini calabresi, conosciuta e amata in tutto il mondo.

Sul palco, oltre alla bravissima cantante francese Eva Lopez, anche tre eccezionali musicisti, Michel Prats al contrabbasso, Lionel Espitalieri al piano e Jean-claude Vernet alla batteria.

La platea, trasportata dall’onda delle emozioni, ha molto apprezzato l’interpretazione in chiave jazz dei brani della diva Dalida, richiedendo ben due bis.

Molto forte il legame della Calabria con Yolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida. Il caloroso pubblico presente è giunto da tutta la provincia di Catanzaro e anche da Serrastretta, comune nel quale nacque il nonno della celebre cantante, Giuseppe Gigliotti.

Eva Lopez e l’Alliance Française di Catanzaro han fatto nuovamente centro con uno spettacolo-racconto dalla magia infinita.

La serata è stata introdotta dal conduttore radiofonico e televisivo Massimo Brescia.