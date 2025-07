“Con la Musica nel Cuore”: sul lungomare di Reggio Calabria una serata Disney per i bambini tra magia e solidarietà

Si terrà questa sera, alle ore 22:00, in Piazza Indipendenza, la tanto attesa “Serata di Beneficenza per Neonatologia”, evento promosso sotto il patrocinio del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria (G.O.M.) e organizzato con il sostegno di numerose realtà culturali e associative.

Il Lungomare Falcomatà si trasformerà in un palcoscenico incantato per una serata speciale all’insegna della musica, della magia Disney e della solidarietà. A partire dalle ore 22:00, nella zona Stazione Lido, andrà in scena “Con la Musica nel Cuore”, concerto benefico organizzato dalla cartoon cover band Crazy Toons.

Un evento gratuito e aperto a tutti, pensato per grandi e piccoli, che vedrà protagoniste le più amate colonne sonore dei film Disney, reinterpretate dal vivo in uno spettacolo emozionante e coinvolgente.

L’iniziativa, dal titolo evocativo “Con la Musica nel Cuore”, vedrà protagonisti i Crazy Toons, band spettacolare e travolgente, pronta ad animare il pubblico con performance dal vivo cariche di energia e scenografie da sogno, con personaggi in costume e atmosfere da musical.

L’evento è promosso dall’Associazione Culturale L’Officina della Musica, dell’Arte e della Cultura, in collaborazione con l’Ordine Equestre di San Bernardo – Gran Priorato d’Italia, e AF D’Interno Etnico, che insieme uniscono arte, solidarietà e cultura in un unico grande progetto benefico.

La serata ha uno scopo nobile: raccogliere fondi a favore del reparto di Neonatologia del G.O.M., offrendo al tempo stesso un momento di festa alla cittadinanza. È possibile contribuire attraverso una donazione sull’IBAN IT79J0303216300010000759710, intestato all’Associazione promotrice, indicando come causale: “Donazione per Neonatologia – Evento ‘Con la Musica nel Cuore’ 2025”.

Chi sono i Crazy Toons

I Crazy Toons sono una cartoon cover band nata a Reggio Calabria con la missione di riportare sul palco la magia delle sigle dei cartoni animati e le colonne sonore dei film Disney. Con arrangiamenti moderni, scenografie colorate e interpretazioni teatrali, lo spettacolo dei Crazy Toons coinvolge il pubblico di tutte le età, tra ricordi, risate e pura emozione.

Nel tempo, la band si è distinta per la qualità delle esibizioni e per il forte legame con la comunità, partecipando a numerosi eventi benefici e culturali.