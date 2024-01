“Dirtelo”, da domani il nuovo singolo de L’ennesimo

Dal 5 gennaio 2024 sarà in rotazione radiofonica “Dirtelo” (Joseba Label), il nuovo singolo de L’ennesimo disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 15 dicembre 2023.

“Dirtelo” è un brano che nasce dalla strada, dai treni di notte, dalle luci di Roma, dalla musica alta e dai gin tonic alle 3 del mattino. ”Dirtelo” è Il bisogno genuino di tirare fuori tutto per sentirsi vivi un’altra volta, un bisogno raccontato con l’ironia di chi ha capito di non averci capito niente. Suoni freschi e un ritornello che punta al tormentone rendono il pezzo un vero e proprio gioellino indie pop – uptempo con sfumature urban.

Prodotta da L’ennesimo e mixata da Federico Carillo, questa nuova canzone vi farà muovere la testa a ritmo mentre surfate per le strade della città.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Dirtelo è Il bisogno di tirare fuori se stessi per sentirsi vivi un’altra volta, una corsa da dentro verso fuori che passa dai pensieri più profondi fino ad arrivare ai palazzi e alle strade della città, tutto raccontato con l’ironia di chi ha capito di non averci capito niente.”

Biografia

L’ennesimo è Paolo Pasqua da Cosenza che nel 2016 inizia, tra le strade e nelle villette della sua città, a scrivere le prime canzoni in italiano. Il 4 luglio 2017 pubblica il suo primo EP ”SENAPE” che lo porta a Roma come ospite per la Sei Tutto l’Indie Week e gli permette di dar vita al suo primo mini-tour in Italia. L’ennesimo suona con Gazzelle il 22 novembre a Rende come opening e in diversi altri festival della Calabria per poi andare, nel 2018, a vivere e lavorare per un anno in Irlanda. Lì in un villaggio nel Connemara con non più di 300 abitanti scrive le sue nuove canzoni, 8 brani che trasudano energia, grinta, amore e voglia di uscire da una realtà che non gli appartiene e che gli sta stretta. Nel settembre dello stesso anno torna in Italia con le canzoni nello zainetto e bussa alla porta di Federico Carillo, attuale fonico di Canova, Selton, Ghemon e tanti altri, con il quale porta a termine la produzione del suo primo disco, ”Tratto da una storia vera” uscito nel 2020 con La Lumaca Dischi. Il brano ‘Freddo Cane’ verrà inserito all’interno della playlist editoriale ‘Scuola Indie’ riscuotendo un discreto successo. Sempre nel 2020, durante la pandemia, stampa una tiratura limitata di un suo merch vendendolo online e facendo soldout in poche settimane. Nel 2021 viene selezionato dalla direzione artistica del Meeting Del Mare e viene ospitato due settimane per una residenza artistica assieme ad altri nomi della scena italiana, tra cui Lorenzo Kruger ed Eugenio degli Eugenio In Via Di Gioia.

La stessa estate, suonerà in apertura a Venerus, sempre al Meeting Del Mare. Nei mesi successivi si troverà in vari tour e in un suo viaggio a Roma conosce Leo Gassmann e Matteo Costanzo, rispettivamente big in gara per Sanremo 2023 il primo e producer di nomi come ”Ultimo” il secondo.

La loro amicizia li porta a collaborazioni di vario genere, tra cui un ft con Leo uscito per Universal nell’estate del 2022 prodotto a quattro mani con Matteo.

Nel dicembre 2021 vince il primo premio al Concorso Manente, aggiudicandosi un finanziamento per la produzione del suo tour per l’estate del 2022, che lo vedrà in un tour di più di 30 date in giro per l’Italia in cui suonerà in diversi festival e con nomi del calibro di Giovanni Truppi, Ariete, Brunori Sas, per arrivare poi, nel settembre dello stesso anno, a passare le selezioni del RESET FESTIVAL di Torino e aa partecipa all’HUB Creativo organizzato da Reset. In quella settimana scrive un brano e si esibisce con Ghemon durante la serata finale. Nell’autunno del 2021 fonda, assieme a Francesco Morrone, la Marley Session, un movimento di promozione culturale e di produzione di eventi, musica e spettacoli. Nel 2022 Marley Session organizza il suo primo festival a Roma e il suo primo sold-out a Bologna, dando il via alla sua espansione e creando un nuovo collettivo bolognese.

