Teatro, Mario Massaro a Reggio con la pièce “Le bureau de porc”

chiama “La scuola dei classici” cercando di portare i libri dal testo sulla scena. E lo abbiamo fatto coi vari Pirandello, Verga, per le scuole superiori. Per i bambini, invece, puntiamo tantissimo sulle fiabe e ci teniamo a raccontarle anche in un modo un po’ diverso, utilizzando diverse tecniche: dal teatro artigianale, vero e puro, al videomapping per per creare una visione più immersiva dello spettacolo».

Usciamo un attimo dal teatro … ho letto che hai in tasca una laurea in economia, che ci volevi fare?

«(ndr risate) In realtà durante il Covid, ho ripreso gli studi che avevo iniziato prima di diventare attore professionista, in economia, mi mancava solo un esame e la tesi. E così ho deciso di portare a termine il percorso. E poi in realtà serve moltissimo. Ho fatto una tesi sulla gestione della compagnia teatrale, da un punto di vista sia burocratico che amministrativo, e alla fine è utile proprio per quello che faccio, cioè gestire una compagnia di teatro. Mi ha aiutato molto, devo dire la verità».

Hai fatto anche cortometraggi, film tv, tra cui Giuseppe Moscati con Beppe Fiorello e come regista il pluripremiato corto “Non fa ridere”. Queste esperienze cosa hanno rappresentato per te? Sei un attore prestato al cinema o nel tuo futuro vedi questa doppia veste?

«Guarda secondo me un attore deve provare un po’ tutto e quindi ho cercato di fare più cose. Sono molto contento del cortometraggio. Ne ho fatti due in realtà come regista, “Non fa ridere” e un altro che si chiama “Une seule chance”. Entrambi affrontano un tema che a me sta molto a cuore che è quello della migrazione, dell’accoglienza, dell’integrazione dei ragazzi che scappano dai loro paesi. Combinazione ha voluto che io tornassi a fare un cortometraggio dopo avere avuto una partecipazione in un altro corto che è stato pluripremiato, “Caffè Capo”, per la regia di Andrea Zaccariello, che parlava pure di migrazione ma quasi 15 anni fa».

Parliamo dello spettacolo di domani “Le bureau de porc” che è una sorta di denuncia che parte dalle lotte contadine e arriva alla violenza sulle donne, il tutto contorniato dal videomapping. Cosa ci dobbiamo aspettare?

«Questo è stato il nostro primo spettacolo, si chiamava all’epoca “La stanza dei maiali” ed era realizzato con la tecnica che allora era più in voga del teatro–racconto, senza scenografia, senza nulla. Dopo 20 anni abbiamo deciso di riprendere questo testo perché ci sembrava assolutamente moderno, purtroppo. Quindi si parte dalla lotta contadina per finire con la fiaba di Barbablù che uccideva le proprie mogli e si cerca di fare un po’ un’analisi, partendo un po’ come un programma televisivo, uno stupido programma televisivo nel quale ognuno dice la sua. Se vogliamo, quindi, è una denuncia anche sociale sul ruolo che oggi ha la televisione. E poi c’è il videomapping in cui ci stiamo specializzando che ci permette di avere tanti punti di vista perché anche le scene, il quadro pittorico raccontano delle cose. Vedrete un po’ di scene realizzate da vari artisti e Natale Filice, il regista, ha messo poi insieme il tutto».