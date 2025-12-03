Simone Borrelli: dicembre tra successi in Rai, musica e cinema. Fine anno con il botto per il noto artista crotonese sulla scena internazionale

Dicembre si apre sotto i riflettori per Simone Borrelli, il pluripremiato attore, regista e cantautore di origine crotonese, protagonista di un mese ricco di novità in TV, musica e progetti d’eccellenza. Borrelli torna in prima linea su Rai Play e tutti i giorni su Rai Premium dall’1 Dicembre, tra i protagonisti di “Terapia d’Urgenza”, nel ruolo di Mauro Morbello al fianco di Cesare Bocci e un cast prestigioso.

Dopo la collaborazione con grandi nomi come Angelo Branduardi ne “Il Cammino dell’Anima”, Simone Borrelli firma con Marco Mengoni il primo singolo natalizio “Coming Home”, brano uscito a sorpresa in esclusiva per Amazon Music, col quale sarà in diretta da Parigi il 3 dicembre su Prime Video. Il brano è in realtà il secondo brano natalizio per Borrelli dopo “Il Giorno di Natale”, da lui scritto e interpretato.

Non solo musica e TV: Simone Borrelli è stato recentemente ospite a Rimini in Musica, condividendo il palco con Anna Falchi e Pupi Avati. Dopo la prestigiosa collaborazione nelle vesti di testimonial per l’iconica campagna internazionale “Mulino Bianco”, diretta da Margherita Ferri (“Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa”) e dal cinematographer di culto Eben Bolter (“The Last of Us”) e altre prestigiose campagne sociali internazionali, Borrelli sarà inoltre protagonista in questo mese di una masterclass di cinema e recitazione cinematografica per la Calabria Film Commission e Cinalci.

Dopo il successo del suo singolo “L’Amor” con Universal Music con numeri importanti, per Simone Borrelli il 2026 si prospetta pieno di nuovi progetti d’autore da protagonista, interprete e regie tra musica, TV e cinema, confermando la sua ricca carriera di artista poliedrico e creativo a livello nazionale e internazionale.