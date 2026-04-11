Scuola Holden e IIS Fermi Pitagora Calvosa di Castrovillari insieme per “4½. Ai margini del Cinema”

Cinema, videogioco, scrittura e immaginazione diventano strumenti di formazione, crescita e sperimentazione. È su questa visione che nasce la collaborazione tra la Scuola Holden di Torino e l’IIS “Fermi Pitagora Calvosa”, inserita nel progetto “4½ – Ai margini del Cinema”. L’iniziativa, promossa dall’IIS “Fermi Pitagora Calvosa”, è sostenuta dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, attraverso i Fondi Cinema e Immagini per la Scuola. Il percorso si inserisce in una progettualità che guarda al cinema, al videogioco e alle nuove forme di storytelling come strumenti educativi, culturali e creativi, capaci di stimolare negli studenti competenze trasversali, spirito critico e capacità espressive. “Abbiamo voluto costruire un percorso che mettesse gli studenti nelle condizioni di pensare, scrivere e progettare in modo creativo e consapevole”, spiegano Francesco Gallo, docente e responsabile del progetto, e Angelo Pandolfi, docente e formatore. “Il videogioco oggi è anche uno straordinario strumento narrativo e didattico, capace di attivare immaginazione, competenze e lavoro di squadra”. Il corso sarà infatti dedicato al game design, alla scrittura narrativa e alla costruzione di mondi e personaggi, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi non soltanto con i fondamenti teorici, ma anche con la progettazione creativa vera e propria. Attraverso un calendario di incontri che toccherà temi come la storia del videogioco, lo storytelling, la scrittura interattiva, il worldbuilding, la creazione di personaggi e lo sviluppo delle meccaniche di gioco, i partecipanti saranno guidati nella realizzazione di un Ten-Pager, il documento progettuale che raccoglierà identità, struttura e visione del gioco immaginato durante il percorso. Un’esperienza che unisce metodo e creatività, visione e costruzione, e che permetterà agli studenti di confrontarsi con uno dei linguaggi più vitali e influenti del presente. A tenere il corso saranno Lorenzo Ricci e Lorenzo Romoli, due professionisti con esperienze complementari nel campo della scrittura, dello storytelling e del game design. Lorenzo Ricci, copywriter e narrative designer, si occupa di scrittura e progettazione narrativa. Diplomato presso la Scuola Holden, affianca all’attività autoriale quella di copywriting e sviluppo di contenuti, lavorando tra ambito editoriale e comunicazione. Lorenzo Romoli, docente e professionista della narrazione visiva, opera da anni tra formazione, audiovisivo e storytelling. Collaboratore della Scuola Holden, è co-fondatore di Double Jump, realtà attiva nel campo dell’engagement design e della gamification. La Scuola Holden, fondata dallo scrittore Alessandro Baricco insieme ad Antonella Parigi, Dalia Oggero, Marco San Pietro e Alberto Jona, è oggi una delle realtà di riferimento in Italia per la formazione nel campo dello storytelling e della narrazione contemporanea. “In un tempo in cui il racconto passa sempre più attraverso linguaggi ibridi e interattivi – sottolinea il dirigente scolastico, professor Raffaele Le Pera – iniziative come 4½ – Ai margini del Cinema dimostrano quanto la scuola possa diventare uno spazio vivo di sperimentazione, capace di dialogare con i mondi del cinema, del videogioco, della scrittura e della cultura audiovisiva”. A curare gli incontri saranno inoltre la prof. Barbara Calabrese e la prof. Filomena Parisi, docenti di informatica, che accompagneranno gli studenti nel percorso didattico e laboratoriale. “Ci interessa soprattutto che i ragazzi possano vivere questa esperienza non come un semplice corso, ma come uno spazio di espressione, confronto e costruzione”, spiegano le docenti. “Lavorare su scrittura, immaginazione e progettazione significa anche dare forma alle idee, imparare a collaborare e sviluppare uno sguardo più consapevole sui linguaggi che attraversano il loro tempo”. Un progetto che non si limita a trasmettere contenuti, ma invita gli studenti a immaginare, costruire e raccontare mondi possibili.