L’omaggio a Fabrizio De Andrè chiude “Corti Cosenza”

Corti Cosenza chiude la sua nona edizione celebrando la solidarietà e, soprattutto, la grande musica. Sabato 25 febbraio, a partire dalle ore 20.30 all’Auditorium Guarasci della Provincia di Cosenza, si terrà “Gli arcobaleni di altri mondi. Intorno a Fabrizio De Andrè”, concerto-evento che celebrerà il grande cantautore ligure.

Una serata all’insegna della solidarietà perché il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto alle attività della Terra di Piero.

Il concerto dell’Auditorium Guarasci sarà introdotto e presentato dal direttore artistico di Corti Cosenza e fondatrice della cooperativa Teatro in note Vera Segreti e vedrà protagonisti Sasà Calabrese, Danilo Chiarella, Massimo Garritano, Daniele Moraca, Checco Pallone e Roberto Risorto.

«Sarà una serata meravigliosa all’insegna della grande musica – dice il direttore artistico Vera Segreti – Una serata in cui non dimenticheremo di aiutare chi aiuta come i nostri amici della Terra di Piero. È stata una edizione di Corti Cosenza, la nona, in cui abbiamo celebrato l’opera di Pier Paolo Pasolini e in cui abbiamo avvicinato questo straordinario autore agli studenti delle scuole superiori della provincia di Cosenza. Studenti che hanno dimostrato, come sempre, una grande sensibilità al tema proposto e tantissimi stimoli.

Abbiamo scelto di chiudere con De Andrè perché, anche lui, ha omaggiato Pasolini con la canzone “Una storia sbagliata”. Ora stiamo già pensando all’edizione del prossimo anno, edizione molto importante perché celebreremo i dieci anni di Corti Cosenza».

La nona edizione di Corti Cosenza, partita sul finire del 2022, è stata dedicata a “La scomparsa delle lucciole. Poetica e arte di Pier Paolo Pasolini” a 100 anni dalla nascita dello scrittore. Hanno partecipato gli alunni dei licei scientifici “Enrico Fermi” e “Gb Scorza”, degli Iis “Valentini-Majorana” e “Lucrezia della Valle” e del polo tecnico-scientifico Brutium di Cosenza.