Continua anche a Reggio Calabria, il 18 giugno, il tour in tutta Italia del film “Il mio compleanno”, opera prima di Christian Filippi, distribuito da Cattive Produzioni

Nei cinema dal 14 maggio 2025, distribuito da Cattive Produzioni, Il mio compleanno, opera prima di Christian Filippi, con Zackari Delmas, Silvia D’Amico, Giulia Galassi, Simone Liberati, Federico Pacifici, Nicolò Medori e Carlo De Ruggieri. Il regista e il cast del film accompagneranno alcune delle proiezioni lungo lo Stivale. Dopo le tappe di Roma, Milano,Torino e tante altre, le proiezioni continuano a Reggio Calabria il 18 giugno al Cinema Lumière (ore 20:30) alla presenza del regista Christian Filippi e di Domenico Panarello e Martina Bertuccio di Cattive Produzioni. Altre proiezioni si tengono a Mantova al cinema Mignon il 17 e 18 giugno (entrambe alle ore 21:30), a Palermo il 17 giugno al Cinema Rouge et Noir (ore 19:00) alla presenza di Christian Filippi e di Domenico Panarello di Cattive Produzioni, a Milano il 18 giugno al Cinema Anteo (ore 21:30) e a Messina il 19 giugno al Cinema Lux (ore 20:30), alla presenza di Christian Filippi, Domenico Panarello e Martina Bertuccio di Cattive Produzioni.



Il mio compleanno, un progetto sviluppato e prodotto nell’ambito della dodicesima edizione della Biennale College Cinema della Mostra del Cinema di Venezia, è prodotto da Leonardo Baraldi per Schicchera Production in associazione con Media Flow e con Vivendi main sponsor. Sceneggiato dallo stesso regista con Anita Otto, Il mio compleanno vanta le musiche originali composte dai Meganoidi, la direzione della fotografia affidata a Matteo Vieille Rivara, mentre i costumi sono firmati da Maya Gili, le scenografie da Alessandra Galletta e il montaggio è di Tommaso Marchesi, con la supervisione di Gianluca Scarpa.

Il film racconta di Riccardino, prossimo a compiere 18 anni nella casa famiglia in cui vive. Da quattro anni è stato separato dalla madre, una donna con forti disturbi di personalità. Nonostante la premurosa e attenda guida della sua educatrice, che desidera per lui un futuro al sicuro nella casa famiglia, Riccardino decide di scappare per raggiungere sua madre e vivere con lei. La sua illusione presto si trasformerà in un’amara realtà e Riccardino dovrà fare una scelta difficile.

Presentato in anteprima mondiale nella sezione Biennale College Cinema alla 81a Mostra del Cinema di Venezia, Il mio compleanno ha partecipato a numerosi festival, vincendo vari premi. Tra questi, ad Alice nella Città 2024 la Menzione Speciale “Unita” Under 35 Migliore Interprete Panorama Italiano (a Zackari Delmas), la Menzione Speciale Panorama Italia e il Premio “RB Casting” Migliore Giovane Interprete Italiano (a Zackari Delmas), il Premio Miglior Attore (a Zackari Delmas) al Premio Fabrique du Cinema – Fabrique du Cinema Award 2024, il Premio SNCCI al Festival del Cinema Spirituale Tertio Millennio 2024. Quindi, i tre premi al Festival del Cinema Città di Spello 2025: Premio Anac come Miglior Film, Premio Miglior produzione esecutiva (a Leonardo Baraldi) e Premio Miglior sonoro in presa diretta (a Stefano Marino) e il Premio “Jorge Garcia Badaracco – Fondazione Maria Elisa Mitre” come Miglior Lungometraggio a Lo Spiraglio – Film Festival della Salute Mentale 2025.