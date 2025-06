Lamezia, “Nido di vipere” di Kim Yong – Hoon in proiezione al Chiostro di San Domenico

Prosegue con successo la rassegna dei film in lingua originale ideata e promossa dall’associazione culturale UNA. Il prossimo film in cartellone è la pellicola coreana “Nido di vipere” (지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들)

di Kim Yong-hoon con Jeon Do-yeon, Jung Woo-sung, Yoon Je-moon, Shin Hyun-bin, Youn Yuh-jung; la proiezione è prevista per domenica 15 giugno 2025 alle 20.30 nei locali del Chiostro di San Domenico a Lamezia Terme.

Premiato al Rotterdam Film Festival (Premio speciale della giuria), al Far East Film Festival di Udine (White Mulberry Award) e ai Premi Blue Dragon (Miglior montaggio), “Nido di vipere” è un neo-noir del 2020 che si ispira al romanzo ‘Beasts clawing at straws’ (藁にもすがる獣たち) della giapponese Keisuke Sone.

Si tratta di un racconto corale di discesa nell’abiezione, storia acida tra commedia e noir; il film porta sul grande schermo una ‘rat race’ che espone il sottosuolo della Corea del Sud, il suo mix esplosivo tra avidità e violenza.

Diretto dall’esordiente Kim Yong-hoon, il cast vanta al suo interno pure l’attrice Youn Yuh-jung, Premio Oscar come attrice non protagonista per ‘Minari’ (2020).

La rassegna fa parte del progetto ‘Cinema in Biblioteca’, finanziato col sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

La progettualità vede la collaborazione tra il Sistema Bibliotecario Lametino e l’Associazione culturale UNA che promuove la rassegna ormai da molti e anni e, puntualmente, con grande riscontro di pubblico e di critica.

Si ricorda che per sostenere l’associazione, è possibile tesserarsi prima del film, arrivando in tempo utile per garantire le operazioni di sottoscrizione. La quota associativa che permette all’associazione di affrontare i costi e di garantire la visione di tutti i film in cartellone è di 20 euro.