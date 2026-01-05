ASD Sport Palmi e Fiumefreddo Calcio insieme contro il tumore al seno pro “Casa di Rosa”.

Si è svolto domenica 4 gennaio 2026, presso lo stadio G. Lopresti di Palmi un evento sportivo di grande significato sociale: la partita di calcio benefica “Insieme contro il tumore al seno” tra le squadre dell’ASD Sport Palmi e del Fiumefreddo Calcio.

L’iniziativa, che ha sancito il gemellaggio delle due società promotrici e che si è avvalsa della collaborazione dell’Assessorato allo Sport e alle Politiche Sociali del Comune di Palmi e dell’ Unione Sportiva Palmese, ha avuto come obiettivo la promozione delle attività dell’ Associazione “La Casa di Rosa”, Ente del Terzo Settore, impegnata nella prevenzione primaria, diagnosi precoce, formazione e riabilitazione, per sostenere la lotta contro il tumore al seno, una battaglia che coinvolge migliaia di donne e le loro famiglie. Purtroppo oggi la prevenzione non è ancora valorizzata adeguatamente e molte persone continuano a non giovarsi di questo strumento prezioso di protezione della salute.

Tale patologia, ricordiamo, è al primo posto per incidenza e causa di morte per cancro nella popolazione femminile mondiale e in Calabria, la situazione è molto grave: quasi la metà delle operazioni per il tumore al seno viene eseguita fuori regione, evidenziando profonde diseguaglianze nell’accesso alle cure specialistiche sul territorio.

La partita ha rappresentato un momento di unione tra sport, informazione e solidarietà, ed è stata una bellissima occasione per dire “noi ci siamo” accanto alle donne e alla ricerca, dimostrando come lo sport possa essere divulgatore di valori positivi e strumento concreto di aiuto per chi combatte contro malattie oncologiche.

Il simbolico dono della maglia tra i due presidenti Massimo Marincola ed Enrico Rende, e lo scambio dei gagliardetti tra i capitani delle due squadre, Enzo Gaudioso e Giuseppe De Luca,ha sancito il gemellaggio tra le due società.

Prima della gara Santina Calabrò, componente del direttivo dell’associazione, ha consegnato un fascio di rose, cui ha fatto seguito un lungo applauso, ai famigliari di Eleonora Rositani, giovane compagna del calciatore dell’ASD Sport Palmi, Marco Cosenza, recentemente e prematuramente scomparsa.

L’iniziativa ha visto la presenza degli assessori Denise Iacovo, Giuseppe Magazzù e Salvatore Celi in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, di Giovanni Cutrì presidente della U.S. Palmese e del dott. Raffaele Leuzzi, senologo, promotore e presidente de “La Casa di Rosa”, al quale l’ASD Sport Palmi ha voluto conferire una targa a ricordo di questo importante evento.