“Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazza” - Luigi Pirandello
HomeCalcioASD Siderno: scelto il general manager per la stagione sportiva 2025/2026
Calcio

ASD Siderno: scelto il general manager per la stagione sportiva 2025/2026

La società ASD Siderno 1911 è lieta di annunciare che Giampietro Costa ricoprirà il ruolo di General Manager per la stagione sportiva 2025/2026.
Già ex calciatore e dirigente del Siderno, Costa rappresenta una figura di grande esperienza e profonda conoscenza della realtà biancazzurra. Il suo ritorno in società segna un passo importante nel processo di crescita e strutturazione del club.
Con il suo contributo, il Siderno 1911 potrà contare su una guida competente nella gestione operativa e organizzativa della stagione e del campionato che ci apprestiamo ad affrontare. La sua presenza sarà determinante per garantire solidità, continuità e ambizione al nostro progetto sportivo.
Diamo quindi un caloroso bentornato a Giampietro Costa, con l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni e traguardi condivisi.
Articolo PrecedenteEx Reggina: grave lutto per la bandiera Ciccio Cozza
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Presentazione Settembre Rendese, Laboratorio Civico: “La cultura è un terreno scivoloso. Svalutare il lavoro dei predecessori è segnale di insicurezza”

Noi Moderati: “Bene nomina di Vento alla presidenza della Multiservizi di Lamezia Terme. Una scelta politica forte per Lamezia e la Calabria”

VIII Memorial Paolo Giuseppe Serrato presso la Parrocchia San Raffaele Arcangelo di Lamezia Terme

FP CGIL-USB-UILPA: “Dogane e monopoli: una riorganizzazione partita male”

A Castrovillari prosegue con successo l’i-fest International Film Fest

Falcomatà all’ospedale di Polistena: “La sofferenza dei cittadini della Piana è paradigma del disastro della sanità calabrese”

Scomparsa Debora Borzomi, il cordoglio dell’amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica

Scirubetta 2025: Reggio Calabria capitale mondiale del gelato artigianale. Presentata la IV edizione del Villaggio del Gelato Artigianale

Lamezia, si alza il sipario sul Festival “Caudex – Visioni Letterarie”

“Il mare è la loro casa”, la campagna della LAV e il giro in canoa con Dragon Team e AspromonteWild al Balenando Summer Edition

Bruno Bossio (Pd): “100mila euro per ripopolare i borghi? Occhiuto sblocchi i progetti di social housing e lasci stare la propaganda sui social”

Lamezia, Base Popolare: “Il silenzio delle istituzioni fa più rumore della protesta delle mamme dei ragazzi autistici”

“Femminile Plurale. Politica e Calabria”, l’incontro al Museo del Presente di Rende

Greco (Italia Viva): “Ottimo lavoro a Reggio Calabria dei rappresentati del partito”

Incendio Centro Reggio Junior, Malara (Noi Moderati): “Atto vile, non ci facciamo intimidire”

Sanità in Calabria, Mazzuca (Pd): “Occhiuto e il centrodestra dicono di aver risolto i problemi, ma i dati dimostrano il contrario”

Grande successo per la tappa a Cosenza di “SCHERMI – CINEMA MULTIPIAZZA”

“Storie e Riflessi – Empowerment delle persone e delle comunità”, tutto pronto per il festival culturale a Rende

“Lo Stretto mai visto”, a Reggio si pensa ad una scuola di biologia marina

GOM Reggio Calabria, inaugurate le nuove sale operatorie della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia. La Commissaria Frittelli: “Una storia di buona sanità”

Fondi Ue, Minenna: “Calabria in linea con target, Tridico parla senza conoscere dati”

Reggio, l’assessore Romeo sulla scuola Ibico di Santa Caterina: “Lavori in linea con il cronoprogramma”

Catanzaro, AMC accoglie il neo comandante Amedeo Cardamone

“A Beautiful Mind”, dal 15 settembre apre il Centro diurno a Catanzaro

Regionali, Buffone (M5S): “100mila euro a chi torna? Investiamo quei soldi per creare posti di lavoro”

Regionali, Baldino (M5S): “Da Occhiuto pochi contenuti e tanta propaganda, mentre la Calabria si svuota”

Gallo: “Anche sulla rete ferroviaria calabrese Tridico non sa di cosa parla”

Regionali, Bianca Rende si candida a sostegno di Pasquale Tridico

Aree interne, Straface (FI): “Strategia Occhiuto porterà alla rinascita dei borghi”

Soldati israeliani in vacanza in Italia per smaltire lo “stress”, Klaus Davi prova a rilanciare il ‘progetto Badolato’: “Paese-albergo per i militari Idf? Pronto...

Scuola Allievi Carabinieri: il colonnello Carrara saluta Reggio Calabria, Pigozzo neo comandante

“Dialoghi e Visioni per la Pace”, al Liceo artistico di Reggio in mostra le operare di diversi artisti calabresi

Cardamone neo comandante della polizia locale di Catanzaro. Longo: “Figura di lunga e consolidata esperienza”

Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria: agevolazioni per gli studenti negli esercizi commerciali della città

Crotone, aggiornati gli orari della ZTL sul lungomare cittadino

SportSpecialist Volley Reggio Calabria, Laganà analizza il momento e lancia la sfida: “Obiettivo? Riempire il PalaCalafiore”

Crotone, sorteggiati gli scrutatori per le elezioni regionale del 5 e 6 ottobre 2025

Crotone, ok della Giunta a progetto antidroga dedicato ai giovani

Pacchetti turistici, Nesci (ECR-FDI): “Dal Parlamento europeo un segnale forte a tutela di consumatori e delle imprese italiane”

A Reggio Calabria torna il Scirubetta, il festival del gelato artigianale

Regionali, Donzelli: “Noi uniti, nel centrodestra risiko indecente”

Antoniozzi: “Vinceremo in Calabria. Casa dei riformisti? Se l’è presa Renzi”

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Obiettivo è partire nelle prossime settimane con i cantieri”

Salute, Mario Occhiuto (FI): “Congratulazioni a Serra nuovo presidente Health City Institute”

Elezioni regionali, domani a Reggio Calabria la presentazione della lista Democratici e Progressisti per il Collegio Sud

Corigliano-Rossano, Russo: “Sviluppo concreto, non sussidi: Casa Calabria 100 è la nostra risposta”

Festa di Santa Maria 2025: a Catanzaro al via i festeggiamenti tra musica, cultura e solidarietà

L’appello del candidato Ricci: “Marche pretendano dalla Calabria i 17,5 milioni dell’Inrca”

Calabria Film Commission e Anica Academy: al via in autunno a Lamezia Terme due nuovi corsi gratuiti per rafforzare il settore audiovisivo in Calabria

Regionali, Uila Calabria ai candidati: “Serve strategia contro il dissesto”

A.Gi.Mus. Catanzaro: musica e cinema inaugurano la seconda parte della stagione

Lo Schiavo: “Sulle aree interne Occhiuto fa solo demagogia”

Prossimi appuntamenti al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza

Incontro garante per la tutela delle vittme di reato e procuratore Vibo

Ricostruzione della scuola Boccioni di Gallico: aggiudicata la gara d’appalto, nei prossimi giorni la sottoscrizione del contratto e l’atteso avvio dei lavori

San Giovanni in Fiore, l’amministrazione Succurro ottiene 100mila euro per “Parko Fiore”: la città modello di rigenerazione urbana

AVS presenta le liste con Bonelli, Fratoianni e Tridico

M5S: “Asp Cosenza rompe silenzio su morte Congi per non dire nulla”

Regionali Calabria, Forza Italia candida Sergio Ferrari: “La provincia di Crotone al centro”

Psicologo scolastico, quasi completata la fase di reclutamento. Princi: “Da ottobre lo psicologo in tutte le istituzioni scolastiche calabresi”

Una tavolata di 400 metri per ospitare mille commensali sotto le stelle di Catanzaro: alla “Cena straordinaria” di beneficenza anche Occhiuto e Tridico

“Pace”, si è chiuso con questo grido di Maurizio Vandelli la prima serata del Reggio Live Fest 2025 dedicata a Lucio Battisti: stasera arriva...

Appiccò fuoco a un bosco: arrestato nel Cosentino

“Le ragazze di Reggio Calabria” alla Triennale di Milano

“Shakerato d’Autore”: la performance del Maestro Alessandro Allegra presso la Pasticceria Fragomeni

Il 14 settembre a Conflenti il concerto di Luce e Oscar Mastroianni. Violino e flauto per Informale Barocco di Alberto Badolato

Gal “Serre Calabresi”, la forza rigenerativa della permacultura. Organizzati tre laboratori sperimentali a Maida

Lavoro dignitoso, investimenti pubblici e privati, innovazione. Le proposte della CISL in vista delle imminenti elezioni regionali

Regionali: Avs presenta le liste con Bonelli, Fratoianni e Tridico

Regionali: inaugurato a Lamezia Terme il punto di incontro di Gianpaolo Bevilacqua

A Soverato prende il via il Punto di facilitazione digitale di Arci Catanzaro

Paravati (VV): Maria D’Angelo presenta Le tue ali fra la terra e il cielo (Libritalia) un invito a credere nella forza della vita e...

21esima edizione del Premio “Uomo e Donna dell’Anno Calabria” e “Uomo e Donna dell’Anno – Reggini doc”

Morte di Serafino Congi, Baldino e Tavernise (M5S): “Dopo 8 mesi l’ASP rompe il silenzio per tacere. Depositato accesso agli atti in Regione”

Regionali, Giuseppe Ranuccio: “Sanità, ambiente, turismo e sociale: le nostre sfide per una Calabria diversa”

Plataci (Cs) rilancia l’entroterra come destinazione di spirito

Il Csi Reggio Calabria riparte e rilancia la sfida educativa

Montalto Uffugo si stringe nel ricordo di Patrizia Tenuta: sabato 13 settembre il primo Memorial tra prevenzione, sport e testimonianze

Premio Letterario Muricello, vince l’edizione 2025 Domenico Benedetto D’Agostino

L’Ordine dei Commercialisti di Paola esprime soddisfazione per gli incontri sul territorio: promossa la misura 1.2.1 del GAL Riviera dei Cedri

Antonio Lo Schiavo (Avs): “Sulle aree interne Occhiuto fa solo demagogia, le mie proposte sempre ignorate dalla sua Giunta”

Guardia Costiera di Gioia Tauro: nuovo Tavolo Tecnico per la tutela dell’ambiente

Ex Reggina: grave lutto per la bandiera Ciccio Cozza

Regionali, Francesco Sarica (Lega): “Calabria, stabilità e sviluppo. La mia candidatura per dare continuità al cambiamento”

Serie B Interregionale: altre amichevoli per la Bim Bum Rende in attesa del campionato

Il progetto “4 città della Piana Cardioprotette e defibrillate” del Lions

Sequestrati 288 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro

Incendio Centro Reggio Junior: la Lega con Armando Neri esprime profondo sdegno e vicinanza alla comunità

Straface: “Tridico macchietta nazionale, parla di tutto ma non conosce niente”

Tridico: “100mila euro a chi vive nei borghi? Televendita di Occhiuto divertente. Nelle aree interne mancano servizi e lavoro”

Asp Reggio Calabria, Falcomatà: “Va ascoltato il grido d’allarme dei professionisti delle strutture psichiatriche e socio-sanitarie”

Regionali, Antoniozzi (FdI):” Dispiace per Azione, ora è schierata contro chi non voleva la città unica”

Catanzaro, Levato e Costa: “Inaccettabile la chiusura del parco giochi durante la festa nel quartiere Santa Maria”

Il Comitato Si-La Salute Bene Comune: “Candidati alle elezioni regionali si confrontino sui temi della sanità pubblica”

L’associazione UNA diventa partner del Lamezia Comics

Catanzaro, il gruppo di Azione: “Canile comunale, quali sono i fornitori che stanno approvvigionando la struttura di San Floro?”

i-fest International Film Festival 2025, a Castrovillari undici giorni dedicati al grande cinema

I tributi a Franco Battiato e Lucio Dalla illuminano Reggio Calabria

Lamezia Terme, il sindaco Mascaro presenta il programma di governo per una città “a misura di cittadino”

Al via Teatro d’aMare 2025: a Tropea le arti performative celebrano la cura

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook