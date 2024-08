Qualità e quantità. Ecco il risultato dell’Open Day della scuola calcio Real Villa

Qualità e quantità. Ecco il risultato del secondo Open Day del Real Villa che, dopo il successo del primo appuntamento dedicato alle categorie Giovanissimi e Allievi, ha replicato con i nati dal 2012 al 2017. Tantissimi i bambini presenti che hanno calcato, molti per la prima volta, il sintetico del campo sportivo Santoro di Villa San Giovanni ed è stato un risultato estremamente convincente che nei fatti dimostra come l’appello del Real Villa sia arrivato in città e nei paesi vicini. L’Open Day, supervisionato dalla dirigenza neroverde e dalla DQ Sport che si occupa di formare e far crescere i giovani campioni, ha visto bambini felici ed entusiasti che hanno potuto lavorare e allenarsi esercitandosi in partitelle, slalom tra i paletti, controllo e gestione della palla, tiri in porta, passaggi e molto altro ancora. Ma, nello stesso tempo, ha visto anche famiglie contente e piene di domande a cui sono state date risposte esaustive. In molti hanno potuto constatare la serietà di un progetto ambizioso e di una metodologia che ha come obiettivo quello di far crescere i bambini sia dal punto di vista tecnico-motorio ma soprattutto e, in particolar modo per i più piccoli, sotto l’aspetto educativo-formativo. La Scuola Calcio, infatti, ha un itinerario ben definito che segue i ragazzi fino ai 14 anni, con allenatori abilitati UEFA, dando loro la possibilità di acquisire quelle competenze motorie che gli permetteranno di praticare sport. Soddisfatta la dirigenza del Real Villa che tiene a ringraziare tutti i genitori, accorsi numerosi al campo sportivo di Villa San Giovanni, per aver fatto partecipare, nonostante il caldo, i loro figli ad un pomeriggio all’insegna dello sport e del divertimento. Insomma, il progetto prosegue a gonfie vele: in appena quattro anni, la scuola calcio è diventata un riferimento sportivo importante ed è andata a colmare la carenza di offerta esistente sul territorio villese, raggiungendo risultati molto importanti. Lo step successivo è quello di alzare l’asticella: la composizione di una squadra Allievi che, va così a completare tutte le categorie della scuola calcio, è un’ulteriore prova di professionalità e voglia di crescere dei dirigenti neroverdi. Il lavoro da fare è ancora tanto. Ecco perché il Real Villa ha richiesto ulteriori ore di allenamento al Comune di Villa San Giovanni, gestore dello stadio “Santoro”. La nuova stagione sportiva è ormai alle porte e la società neroverde si sta preparando al massimo per accogliere tutti in vista di un altro anno ricco di sport, divertimento e crescita personale.