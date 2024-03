Il Cosenza Calcio esonera l’allenatore Fabio Caserta

Il Cosenza esonera l’allenatore Fabio Caserta. A dare l’annuncio ufficiale il club calabrese con una nota sui suoi canali social.

“Cosenza Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Fabio Caserta. La Società ringrazia sentitamente mister Caserta, unitamente al suo staff, per il lavoro svolto in questi mesi rossoblù. Caserta (45) chiude, dunque, la sua avventura ai Lupi con un ruolino di marcia 8 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte in 30 gare complessive fra Serie B e Coppa Italia”.