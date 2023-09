LFA Reggio Calabria: Francesco Salandria torna in amaranto

LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Francesco Salandria che si lega al club con un contratto biennale.

Un altro “figlio del Sant’Agata” torna a calcare i campi del Centro Sportivo che l’ha visto protagonista sin dal settore giovanile. L’amore verso questa maglia non conosce categoria per Francesco protagonista nella salvezza in Lega Pro conquistata ai play out nella stagione 2014/15.

Dopo le esperienze con Akragas e Matera, Francesco torna a vestire l’amaranto per due stagioni (2018/2020) prima delle esperienze con Catania, Viterbese, Lamezia, Cavese e Fidelis Andria.