LFA Reggio Calabria, arrivano altri giocatori amaranto: i nomi

LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Kristian Dervishi che si lega al club con un contratto biennale.

Nato a Melzo il 25 maggio 2003, è cresciuto nelle giovanili della Giana e nella stagione 2018/19 si trasferisce nel settore giovanile dell’Atalanta dove viene aggregato alla formazione Under17.

Nella stagione 2019/20 firma con l’Inter dove viene inserito nella rosa Under18.

Successivamente torna all’Atalanta e nella stagione 2021/22, torna nuovamente all’Inter dove viene aggregato nella formazione Under19.

#BenvenutoKristian

LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Marco Bontempi che si lega al club con un contratto annuale.

Originario di Roma, classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona. Marco trova l’accordo con la Sampdoria dove realizza 6 reti in 27 presenze con la formazione “Primavera 1”.

Nella stagione 22/23 firma con l’Arzignano per poi trasferirsi alla Fiorenzuola in Lega Pro.

#BenvenutoMarco