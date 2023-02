Cosenza-Reggina, la probabile formazione amaranto: out Di Chiara, ballottaggio Gori-Strelec

Garibaldi aveva i Mille, la Reggina al “Marulla” avrà i 500. Tanti sono i tifosi amaranto che occuperanno il settore ospiti per il sentito derby calabrese, che caratterizzerà il turno infrasettimanale della Serie B. Vietata la vendita per gli altri settori ai residenti a Reggio e provincia. I supporters del Cosenza, almeno in riferimento al tifo organizzato, dovrebbero disertare il match in aperta contestazione con il presidente Guarascio.

Contro l’ultima in classifica, una Reggina rinfrancata dalla vittoria sul Modena dovrebbe presentare qualche cambio di formazione: “Non guardiamo la classifica dell’avversario – ha dichiarato mister Inzaghi al sito ufficiale – abbiamo una filosofia ed una identità ben delineate e riconoscibili. Nelle ultime due gare casalinghe il Cosenza ha battuto il Parma e pareggiato col Sudtirol, quindi è chiaro che ci saranno delle insidie. Sono indisponibili Ricci, Gagliolo e Di Chiara. Camporese invece partirà con noi ma dobbiamo valutarne l’impiego”.

Nel 4-3-3 c’è da capire innanzitutto chi saranno i terzini: Bouah, Liotti e Pierozzi in lizza per i due posti. A centrocampo sicuro l’impiego di Fabbian, che ha scontato la squalifica: potrebbe rifiatare Hernani. Come centravanti è ballottaggio tra Gori e Strelec, mentre Canotto è abbastanza certo del posto. In panchina almeno uno tra Menez e Rivas, come ala sinistra è favorito Cicerelli. Questa la probabile formazione amaranto per Cosenza-Reggina, fischio d’inizio martedì alle 20:30:

4-3-3: Colombi; Bouah, Cionek, Terranova, Pierozzi; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Gori, Cicerelli.

