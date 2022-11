La Reggina ospita il Genoa al Granillo e cerca l’aggancio in classifica

Con il pareggio all’Unipol Domus contro il Cagliari, la Reggina è tornata a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila, una classifica che nelle ultime settimane si è fatta un po’ meno entusiasmante rispetto a prima e la vede al quarto posto con 19 punti. Contro i sardi la formazione amaranto è riuscita per la prima volta ad evitare una sconfitta dopo esser passata in svantaggio e questo è un dato positivo. Adesso la squadra di Filippo Inzaghi ospita il Genoa nel posticipo del lunedì della 12esima giornata, con la sfida che è in programma al Granillo alle 20:30.

Si tratta di un match fondamentale nella corsa alle prime posizioni e i tifosi stanno rispondendo perché la vendita dei biglietti procede a gonfie vele. La speranza è che stavolta i calabresi si dimostrino più concreti rispetto alle scorse settimane: infatti nonostante la squadra di Inzaghi abbia il miglior attacco della Serie B, con 20 gol fatti, sono tante le occasioni sprecate durante i novanta minuti. La scelta di Jeremy Menez come falso nove spesso toglie peso all’attacco e non sempre si rivela una scelta azzeccata.

Lunedì sarà ancora più complicato perché quella del Genoa è la seconda miglior difesa del campionato al momento, dietro solo a quella della capolista Frosinone. Il Grifone è riuscito nella risalita in classifica e si trova ora al secondo posto in solitaria con 22 punti, anche se nell’ultimo turno a Marassi è arrivato un beffardo pari contro il Brescia. La squadra allenata da mister Alexander Blessin ha trovato equilibrio con il 4-2-3-1 e punta sui gol del bomber Coda per venire a capo delle partite. Il vero punto di forza dei rossoblù è il rendimento esterno perché lontano dalla Liguria il Genoa ha fatto meglio di tutti vincendo ben 5 delle 6 partite finora disputate. Sarà anche per questo che i bookmaker con bonus presenti sul portale www.sportytrader.it danno il Genoa leggermente favorito per questa sfida. Un altro campanello d’allarme per la Reggina.

Passiamo allora alle probabili formazioni del match. Pippo Inzaghi non dovrebbe cambiare assolutamente nulla rispetto all’undici che era partito titolare la scorsa settimana in Sardegna. Quindi tra i pali Ravaglia e davanti la linea difensiva composta da Pierozzi, Camporese, Gagliolo e Di Chiara. I tre di centrocampo sono Fabbian, Mayer e l’ex di turno Hernani. Il brasiliano ha militato nelle fila del Genoa proprio la scorsa stagione. Nel tridente Canotto e Rivas ai lati di Menez.

Per gli ospiti invece Blessin deve fare a meno di Badelj squalificato e in mediana agiranno Frendrup e Portanova. Al centro della difesa Dragusin e Bani, con ai loro lati Hefti e Sabelli, con quest’ultimo insidiato da Czyborra. Sulla trequarti spazio a Jagiello con Aramu e Yalcin, a supporto del solito Massimo Coda davanti.

Reggina e Genoa non si affrontano addirittura dal 2009, ultimo anno in cui gli amaranto hanno militato nella massima serie. Nell’ultimo precedente i calabresi erano caduti in casa per 0-1 con la rete di Thiago Motta. Stavolta però le forze in campo sono diverse e si tratta di una gara fondamentale nella corsa alla promozione. In caso di vittoria Menez e compagni aggancerebbero infatti il Grifone al secondo posto.