“Io penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali, vale a dire senza passioni e senza slanci sarebbe un mostruoso animale fatto semplicemente di istinto e di raziocinio, una specie di cinghiale laureato in matematica pura” - Fabrizio De Andrè
HomeCalabriaVibo ValentiaUn nuovo parco giochi con area pic-nic nasce nel cuore di Moderata...
CalabriaVibo Valentia

Un nuovo parco giochi con area pic-nic nasce nel cuore di Moderata Durant. Il sindaco Romeo: “Valorizziamo quartieri per troppo tempo dimenticati”

Una nuova e bella area verde attrezzata, pensata per i bambini, le famiglie e tutti coloro che amano trascorrere delle ore all’aria aperta vivendo il proprio quartiere in maniera attiva: è quella che presto sorgerà in un angolo del quartiere Moderata Durant, tra le vie Spadolini ed Einaudi, su volere dell’amministrazione comunale. È lo stesso sindaco Enzo Romeo ad annunciarlo: “Ci stiamo lavorando da mesi, ho fatto personalmente un sopralluogo insieme all’assessore Monteleone, abbiamo incontrato i residenti, ci siamo confrontati ed ascoltato le loro esigenze, ed oggi siamo arrivati ad un punto di svolta importante: sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione di questa nuova area verde dedicata a tutte le persone che qui ci abitano e che per troppo tempo sono state trascurate e dimenticate”.

Il progetto prevede la sistemazione a verde e la creazione di un parco giochi attrezzato nelle immediate vicinanze del Parco urbano e del Palatenda Borsellino. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione che comprende già la realizzazione di altre importanti strutture pubbliche.

Nello specifico verranno create aree giochi e zone pic-nic accessibili a tutti, con particolare attenzione alle persone con disabilità. I percorsi pedonali saranno larghi 2,50 metri per consentire ai più piccoli di accedere anche con mini-veicoli a pedali o elettrici. Verranno installate attrezzature ludiche innovative e la nuova area sarà dotata di pavimentazione antitrauma in gomma, arredi inclusivi e giochi progettati per essere utilizzati in modo autonomo e sicuro da bambini di ogni età e abilità. L’area pic-nic sarà distribuita lungo i percorsi verdi, creando un ambiente accogliente e multifunzionale per famiglie e cittadini.

Anche l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, non nasconde la sua soddisfazione: “Abbiamo voluto un intervento che non fosse solo estetico, ma profondamente sociale. La nuova area giochi sarà un luogo dove bambini e famiglie potranno ritrovarsi, crescere insieme e sentirsi parte di una comunità che guarda al futuro”.

Articolo PrecedenteSport, Arte e Cultura al Femminile fanno grande il piccolo borgo vibonese, San Gregorio d’Ippona
Articolo SuccessivoVibo: intitolazione della piazza dedicata a Michael Cuccione
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

“I Persiani” del Teatro di Calabria “Aroldo Tieri”: ottima la prima

Innovazione e ricerca al centro del congresso nazionale “L’ulcera cutanea tra presente e futuro 2025” tenutosi a Rende

Un calcio alla criminalità e alla violenza nella grande festa per il Centro Reggio Junior

Simeri Crichi: torna lo Slalom organizzato dal Gruppo Piloti del Sud

Vibo: intitolazione della piazza dedicata a Michael Cuccione

Al Festival d’Autunno, applausi a scena aperta per “Cosmos”

Assegnati i premi dedicati alla memoria di Jole Santelli

Rosarno, De Maria: “Ottenuto il finanziamento per il sesto stradone del Bosco”

Tridico: “Il centrosinistra ha perso il contatto col popolo. L’opposizione sarà intransigente”

Smile Cosenza Pallanuoto, sconfitta di valore contro Rapallo: prestazione maiuscola davanti al CT della Nazionale

Espressioni d’arte: “Attraverso finestre invisibili” a Polistena

Pirossigeno Cosenza, 103-66 alla Botteghelle con una prova convincente

Bim bum basket Rende annuncia il nuovo playmaker

Reggio: il 25 ottobre al Circolo Arci Samarcanda il primo reading letterario della stagione “De André e la poesia estemporanea”

Consegnate le borse di studio della Fondazione Girolamo Tripodi agli studenti di Polistena

Serie C Unica: La Dierre firma il Poker contro una super Virtus Trapani

“Insieme per la salute”: successo per la tavola rotonda promossa dall’Assessorato alla Salute a Cosenza

Rigenerazione urbana, sviluppo economico e coesione sociale: ANCE Calabria apre il dialogo tra istituzioni, imprese e università. Seminario in Cittadella regionale venerdì 24 ottobre

La Città di Cassano All’Ionio accoglie ufficialmente il nuovo comandante dei Carabinieri: Il Capitano Chiara Baione ha Incontrato il Sindaco Gianpaolo Iacobini

Il Sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso accolto dalla Comunità Cauloniese in Australia per i festeggiamenti di Sant’Ilarione Abate

Cosenza ospiterà il match Under 18 tra Italia e Irlanda di rugby

Verso la digitalizzazione del Piano di Protezione civile comunale. La città di Cosenza destinataria di un finanziamento per renderne più agevole la consultazione in...

Si scontra con la sua moto con un’auto, morto 19enne a Crotone

Al via la Stagione dell’Orchestra Sinfonica Brutia

Lamezia, Gianturco: “V Commissione approva variazione al Piano triennale Opere Pubbliche. Un passo in avanti concreto per la città”

Donate televisioni nuove al reparto di Medicina del Beato Angelico di Acri

Il Sindaco Falcomatà a Melito Porto Salvo per l’assemblea pubblica ‘La cura negata’: “Nessun tentennamento su una battaglia di civiltà”

AMA Calabria, in esclusiva per la Calabria l’AYSO Orchestra

Alla Città Metropolitana l’VIII assemblea nazionale di Igersitalia

TEDxCatanzaro, un’esplosione di emozioni al Teatro Comunale: grande successo per la prima edizione

Il 25 e il 26 “Ottobre Rosa” a Rende: due giornate per promuovere la prevenzione del tumore al seno

Il console onorario del Regno del Marocco in Calabria, relatore alla Summer Peace University di Belvedere Marittimo

Regione, Tis verso la stabilizzazione. Calabrese: “Abbiamo avanzato le procedure e garantito nuove risorse”

Luzzi: ritorna la Notte Rosa e sua maestà la Grupariata

Guyana francese, Calabria e Campania prime in Europa per rischio povertà o esclusione sociale. Ecco i dati Eurostat: “Sud Italia fortemente vulnerabile”

“Pasolini e…”, Lamezia Terme celebra il genio corsaro del Novecento

“La cultura rende liberi”: realizzato un murale dedicato a Gratteri all’ingresso della scuola elementare ‘Della Scala’ a Cinquefrondi (RC)

Questa sera a Rende la presentazione del rapporto “Sussidiarietà e welfare territoriale”

Regionali, Cosentino e Campana (AVS): “Continueremo a lavorare per un Calabria giusta”

Al via l’Oktoberfest Calabria: l’evento a tema birra più importante d’Italia

Minore trovato sul lungomare di Reggio, Procura: “Estrema professionalità degli operanti”

Antoniozzi su scelta sindaco Reggio Calabria: “FdI ha sue risorse da offrire”

PRC-SE Calabria: “Sorella outsider”

Sport, Arte e Cultura al Femminile fanno grande il piccolo borgo vibonese, San Gregorio d’Ippona

Il “Premio Frontiere Aperte” 2025 va al giornalista Riccardo Cristiano

Ritornano le iniziative di Gaia a Cosenza dal 19 ottobre

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte partecipa al primo incontro del progetto NATURES

Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno. Iemma: “La rete tra le istituzioni è un atto di responsabilità per la salute delle donne”

“Macbeth” oscuro e Magnetico: a Lamezia Terme trionfo della Prima Nazionale per AMA Calabria

Nasce “Marginalia”, la collana di saggistica della casa editrice I Coribanti, con la pubblicazione de “I figli di nessuno tornano a casa. Internati Militari...

La Cgil Area Vasta al fianco del sindaco Signoretta: “Contro ogni intimidazione, difendiamo la democrazia dei territori”

Dal 20 ottobre al Teatro Cilea di Reggio Calabria i Carmina Burana

Il Cine-Teatro Gentile di Cittanova compie 50 anni

La solidarietà del Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, al Primo Cittadino di Jonadi, Fabio Signoretta

Catanzaro, Loprete: “Femminicidio e infanticidio: una tragedia che interpella la coscienza di tutti”

Calabria, Loizzo (Lega): “Da Piazza Pulita informazioni distorte e false sul trasporto pubblico”

Crollo viadotto “Ortiano” lungo la Sila-Mare a Longobucco (CS): Procura chiede rinvio a giudizio per dodici indagati

+Europa: “Piena solidarietà a Fabio Signoretta, sindaco di Jonadi”

“Rinascita Scott”, omicidi e sequestro di persona: in Appello un’assoluzione, cinque condanne riformate e due confermate

Porto Gioia Tauro, il commissario Piacenza partecipa alla “Genoa Shipping Week”

99 migranti sbarcati a Reggio Calabria

Al Teatro Cilea di Reggio Calabria l’ultimo atto del “Progetto di vita in Europa”

Reggio: Polizia salva sul lungomare bimbo di 7 anni che si era smarrito

Bergarè 2025, Tramontana: “Il Bergamotto è cultura, identità e risorsa strategica per Reggio Calabria”

Cosenza, i capigruppo di maggioranza all’opposizione: “Ripiegati ormai su se stessi, la città le spalle le ha voltate a loro”

Cosenza, torna la Festa del Cioccolato: lunedì la presentazione dell’evento

Guido Taroni a Lamezia Terme: al Teatro Costabile un viaggio tra luce, arte e memoria

Sant’Ilario dello Ionio “Roccaforte della Dieta Mediterranea”: conferito attestato durante convegno Lions su salute mentale e benessere

Rapani: “Riapertura del Tribunale di Corigliano Rossano sempre più vicina, ora è scritta nero su bianco in una legge”

Vibo Valentia: firmata la convenzione per il Museo della Dieta Mediterranea nell’ex Caserma Garibaldi

CISL Calabria commenta i dati del Rendiconto Sociale INPS 2024: “Part time al 44%, servono azioni concrete”

Cosenza, attivato lo sportello per la voltura dei contratti ed il pagamento del canone delle luci votive

Il sindaco Fiorita esprime solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci: “Vile atto intimidatorio volto a minare la libertà di stampa”

“Nuova Narcos Europea”: otto condanne e cinque assoluzioni nel processo alla cosca Molè di Gioia Tauro

“La leadership socialista”, alla Camera dei Deputati la presentazione del volume su Giacomo Mancini

Pirossigeno Cosenza Basket domani a Reggio: Guzzo e Montemurro pronti all’esordio

Sandokan, presentata la serie evento alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma

Nuovi bus presentati a Cosenza, Falcomatà: “Smascherata ennesima bufala di Salvini e del centrodestra sulla pelle dei calabresi”

Società comunali, Ripepi: “Falcomatà vuole epurare tutti coloro che non lo hanno votato. Spregiudicato uso personale della cosa pubblica”

Intimidazione al sindaco di Jonadi, la solidarietà del deputato Mangialavori

Regionali, Walter Nocito (AVS): “A Belvedere un centrosinistra vivo e combattivo, ma c’è ancora strada da fare”

Il ministro Lollobrigida: “Nasce il registro dei crediti di carbonio forestali, un bel passo in avanti”

Prevenzione, consulenze gratuite a bordo dei treni regionali tra Cosenza e Lamezia con il progetto FrecciaRosa

Basket giovanile, EYBL fa tappa al PalaCalafiore di Reggio Calabria

Dierre Basket, sfida alla Virtus Trapani per restare in vetta

Tonno Callipo, Piovan guida la regia giallorossa: “Affiatamento in crescita, ma serve alzare l’attenzione fuori casa”

Cosenza, il Bolero di Ravel apre la stagione 2025 del Teatro Rendano

Intimidazione al sindaco di Jonadi: lettera minatoria con foto della targa della sua auto. Indagano i carabinieri

Intimidazione a sindaco di Jonadi, Succurro (Anci Calabria): “Piena solidarietà a Signoretta. Si garantisca la sua sicurezza”

SIPMeL: primo Premio per il miglior lavoro scientifico all’UMG di Catanzaro

Un sogno che vola alle Maldive: la magia di Acsa&Ste regala sorrisi e speranza grazie ai fondi raccolti da “La Cena Straordinaria”

Intimidazione al sindaco di Jonadi, la solidarietà di Forza Italia Vibo Valentia

Il Ct della nazionale Silipo a Cosenza: due giorni di pallanuoto e scouting al fianco della Smile

“Cortigiana”: quando la sinistra dimentica le sue battaglie!

Filcams Cgil Calabria: “Il sistema premia la precarietà, noi rivendichiamo contratti aziendali per i diritti”

Sinistra Italiana respinge le dimissioni del segretario Pignataro dopo il mancato quorum Avs alle regionali

Lamezia Terme, il vescovo Parisi consegna il Libro della Liturgia delle Ore alla III Comunità Neocatecumenale di San Raffaele Arcangelo

In Italia 1 persona su 30 è portatrice sana di fibrosi cistica: dal 20 al 26 ottobre Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica lancia la seconda...

Diocesi di San Marco Argentano-Scalea: domani la presentazione della lettera pastorale del vescovo Rega

La Calabria e le sue bellezze su Rai1 con “Ballando on the road”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook