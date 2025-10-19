Vibo: intitolazione della piazza dedicata a Michael Cuccione

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia è lieta di annunciare l’intitolazione di una parte di piazza Spogliatore che verrà dedicata alla memoria di Michael Cuccione, giovane attore scomparso prematuramente nel 2001 in Canada all’etàdi16 anni, ma profondamente legato a Vibo Valentia per le sue origini familiari.

L’evento – promosso dall’assessore Marco Miceli, con un iter che lo stesso aveva avviato nel 2020 da consigliere comunale di minoranza, insieme all’assessore all’Urbanistica Loredana Pilegi – si terrà alla presenza delle autorità locali e vedrà la partecipazione straordinaria dei genitori di Michael Cuccione, giunti appositamente per rendere omaggio al figlio in una giornata che unisce memoria, affetto e riconoscenza.

La cerimonia è in programma durante la mattinata di martedì 21 ottobre, dalle ore 10.30, dapprima nel cortile della scuola Don Bosco-Garibaldi dove vi è il busto a lui dedicato, e poi proprio nella piazza, e rappresenta un momento di profondo significato per la comunità vibonese, che intende celebrare il talento, l’impegno e il messaggio di speranza che Michael ha lasciato, anche attraverso la sua fondazione per la ricerca contro il cancro.

“Questa intitolazione è per me motivo di grande orgoglio. Michael Cuccione ha rappresentato un esempio straordinario di forza e generosità, e oggi Vibo gli rende il giusto tributo”, dichiara l’assessore all’Ambiente Marco Miceli, che ha voluto anche ringraziare la dirigente scolastica Domenica Cacciatore che con il suo staff curerà la prima parte della manifestazione.

“La nuova piazza non è solo uno spazio urbano, ma un luogo di memoria e ispirazione per le nuove generazioni. Siamo felici di accogliere i genitori di Michael e di condividere con loro questo momento così speciale”, aggiunge invece l’assessore Loredana Pilegi.