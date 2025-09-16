Conte in visita all’ospedale di Soriano (VV): “Qui sanità da ultimi in classifica”

“Ogni volta che vengo in Calabria, e anche in questa occasione, i cittadini rivendicano prestazioni sanitarie che siano all’altezza di un paese del G7. Quando il governo si vanta di questo, deve essere conseguente. Non possiamo essere membri fondatori dell’Ue non possiamo essere membri del G7 e poi offrire prestazioni sanitarie che poi qui, in particolare, in Calabria, sono veramente da paese tra gli ultimi in classifica”. A dirlo il leader del M5S Giuseppe Conte, in visita all’ospedale di Soriano (Vibo Valentia), nell’ambito del suo tour a sostegno del candidato presidente della Regione per il centrosinistra, Pasquale Tridico.

“Siamo a Soriano – ha spiegato Conte – perche’ Soriano aveva una aveva una tradizione, anche sanitaria, di eccellenza, pensiamo al Centro Ustioni: e’ stato tutto smantellato nel corso del tempo, e’ stata svantaggiata questa comunita’ dell’Alto Messico, insieme a tanti altri presidi ospedalieri smantellati. Avevamo creato una prospettiva, quella di portare finanziamenti dall’Europa: invece la Calabria – ha evidenziato il leader M5s – rimane, ancora una volta, indietro perche’ dei venti ospedali di comunita’ che sono stati programmati con ni soldi del Pnrr non ne hanno realizzato uno. E questo di Soriano e altri sono assolutamente indietro e quindi, il rischio e’ che non verranno realizzati. I cittadini hanno ragione. Si stanno sprecando i soldi e la grande opportunita’ che abbiamo portato dall’Europa, Insomma – ha concluso Conte – c’e’ un governo nazionale ma anche un governo regionale che dimostrano palese incapacita’”.