Chiesto ergastolo in Appello per due boss di ‘ndrangheta del Vibonese, Giuseppe Accorinti e Saverio Razionale

Due richieste di condanna alla pena dell’ergastolo sono state formulate dalla Procura generale alla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro nei confronti di Giuseppe Accorinti, 65 anni, di Zungri, e Saverio Razionale, 64 anni, di San Gregorio d’Ippona, ritenuti esponenti di primo piano della ‘ndrangheta del Vibonese. Entrambi figurano fra gli imputati in un troncone del maxiprocesso nato dall’operazione antimafia Rinascita Scott scattata nel dicembre 2019 con il coordinamento della Dda di Catanzaro guidata all’epoca dal procuratore Nicola Gratteri.

Accorinti e Razionale sono stati condannati in primo grado per gli omicidi di Roberto Soriano di Filandari (il cui corpo non e’ mai stato ritrovato) e Antonio Lo Giudice di Piscopio, uccisi nell’agosto del 1996 nell’ambito di uno scontro tra clan rivali. In appello, quindi, la pubblica accusa ha chiesto la conferma del verdetto di primo grado con il carcere a vita per i due imputati.

Sia Razionale che Accorinti si trovano poi imputati in altro processo – sempre nato dall’inchiesta Rinascita Scott – dove rispondono del reato di associazione mafiosa (quali capi promotori dei rispettivi clan) e altri reati diversi dall’omicidio. In quest’ultimo procedimento sono gia’ stati condannati a 30 anni di reclusione ciascuno in primo grado ed e’ in corso il processo d’appello.